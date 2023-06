Il ventilatore smart ora costa pochissimo: da prendere al volo

Quando si pensa a un ventilatore a chiunque viene in mente il classico dispositivo dallo stile vintage che fino a qualche anno fa era presente in ogni abitazione, al posto degli ormai ben più diffusi climatizzatori. Uno strumento semplice che, grazie alle sue potenti pale, aveva il compito di rinfrescare le calde giornate estive. Dalla sua aveva, naturalmente, un prezzo estremamente basso, consumi elettrici irrisori e una grande semplicità di utilizzo.

Le cose cambiano e al fianco dei vecchi elettrodomestici arrivano tutta una serie di interessanti alternative smart, come il Mi Smart Standing Fan 2 Lite di Xiaomi, evoluzione naturale del vecchio ventilatore che torna in scena in una forma più intelligente e con molta più tecnologia al suo interno, pronto a diventare l’alternativa economica all’aria condizionata. Grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo a un prezzo poco inferiore ai 60 euro, un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire.

Mi Smart Standing Fan 2 Lite – Ventilatore Smart con Alexa e Google Assistant

Mi Smart Standing Fan 2 Lite: scheda tecnica

Mi Smart Standing Fan 2 Lite è un ventilatore smart, pienamente compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant e, naturalmente, gestibile da remoto tramite l’App Xiaomi.

Utilizzando l’applicazione ufficiale, l’utente può impostare qualsiasi parametro del ventilatore, inclusa la velocità delle pale (ci sono tre livelli selezionabili) in modo da avere sempre una temperatura ideale. Tra le caratteristiche del dispositivo anche il controllo intelligente della temperatura che gli permette di adattarsi all’ambiente, regolando automaticamente il flusso d’aria. Naturalmente, per chi preferisce un utilizzo più "classico", Mi Smart Standing Fan 2 Lite può essere collegato a una presa di corrente e funzionare come un qualsiasi ventilatore.

Parliamo di un prodotto dal design molto semplice e piuttosto canonico, ma elegante, di cui spiccano sicuramente le sette lame installate da Xiaomi per garantire aria fresca anche nelle calde giornate estive. Mi Smart Standing Fan 2 Lite, inoltre, si adatta perfettamente a tutti i contesti e, essendo regolabile in altezza, può essere usato sia come ventilatore da pavimento che da scrivania.

La potenza complessiva è di 38 W, perfetta insomma anche per ambienti dalle dimensioni più generose, nonostante questo però il dispositivo è anche estremamente silenzioso restando sotto i 63 dB di rumore.

Mi Smart Standing Fan 2 Lite: l’offerta su Amazon

Mi Smart Standing Fan 2 Lite è un prodotto interessante capace di coniugare la semplicità di un ventilatore con le funzionalità intelligenti diventate ormai indispensabili nei moderni contesti abitativi, dove sempre più spesso ci si affida agli elettrodomestici smart che oggettivamente semplificano di molto la vita delle persone.

Il prezzo di listino è di 79,99 euro, ben più alto rispetto a quello di un classico ventilatore ma, naturalmente, la tecnologia scelta da Xiaomi ha un costo. Per fortuna, però, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare Mi Smart Standing Fan 2 Lite in super sconto a 59,99 euro (-25%, -20 euro) e con il caldo torrido alle porte è un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

