Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Windows 11 continua a essere un cantiere aperto. Dopo l’arrivo dell’aggiornamento Moment 4 sul finire del 2023 e di Moment 5, in fase di rilascio in queste settimane, Microsoft continua a lavorare al suo sistema operativo, in vista di un nuovo major update in programma nella seconda metà del 2024.

Una delle novità in arrivo per Windows 11 riguarda il menu Start, vera e propria eredità delle passate edizioni di Windows che ancora è alla ricerca del suo spazio all’interno del sistema operativo di Microsoft. L’azienda americana si prepara a riorganizzare il menu Start con l’introduzione delle pubblicità, facendo seguito a un esperimento già avviato alcuni anni fa.

Le pubblicità arrivano in Windows 11

Ad anticipare questa novità è Windows Insider Blog. Una precedente build rilasciata agli iscritti del programma Windows Insider, infatti, include alcune pubblicità nella sezione Elementi consigliati del menu Start. In questa sezione, Microsoft punta a includere (dietro pagamento da parte degli sviluppatori) alcune app del Microsoft Store che saranno consigliate agli utenti (sulla base, probabilmente, di un sistema che punta a individuare le app più adatte al profilo dell’utente).

Oggi in questa sezione del menu Start sono riportate esclusivamente le app installate di recente oltre ai documenti aperti di recente. In futuro con il nuovo sistema, invece, le app aggiunte di recente saranno incluse in un’apposita cartella mentre ci sarà spazio per almeno un’app consigliata, non presente nel computer e disponibile sul Microsoft Store.

Le pubblicità nel menu Start, almeno per il momento, non saranno obbligatorie ma Microsoft punta ad attivarle di default per gli utenti Windows 11. Andando in Impostazioni > Personalizzazione > Start, in ogni caso, sarà possibile personalizzare il menu e, quindi, rimuovere i consigli di Microsoft sulle app da installare. In questo modo, la sezione Elementi consigliati non includerà più le pubblicità.

In futuro, Microsoft potrebbe individuare nuove sezioni del sistema operativo dove includere spazi dedicati alla pubblicità. Per il momento, però, le novità in tal senso riguardano esclusivamente il menu Start.

Altre novità per Windows 11

Lo sviluppo di Windows 11 non si ferma e le novità in arrivo sono diverse. L’ultima build, oltre a introdurre la pubblicità nel menu Start, propone un’interessante novità per Copilot che ora può essere utilizzato tramite una finestra dedicata, che può essere spostata e ridimensionata in modo da semplificarne l’utilizzo (soprattutto su configurazioni con un monitor di grandi dimensioni o una configurazione multi-monitor).

Microsoft sottolinea, inoltre, che lo sviluppo di Copilot continua e che la nuova build ha introdotto alcuni miglioramenti nascosti che dovrebbero garantire un ulteriore passo in avanti per l’assistente.