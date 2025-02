Windows 11: in arrivo una funzione che piacerà a tutti

Fonte foto: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Microsoft continua lo sviluppo delle applicazioni integrate in Windows 11, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più efficaci e migliorare la produttività.

In arrivo, infatti, c’è un’interessante novità per lo Strumento di cattura, l’app nativa che consente di catturare screenshot dello schermo, tramite il tasto Stamp oppure accedendo all’applicazione dal menu Start.

Con uno dei prossimi aggiornamenti, lo Strumento di cattura riceverà nuove funzioni OCR che renderanno più facile estrarre il testo da un’immagine e poi copiarlo in un documento.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente questa novità che dovrebbe, a breve, entrare in fase di test pubblico tramite il programma Windows Insider.

Strumento di cattura si rinnova

La nuova funzione di Strumento di cattura renderà più semplice l’utilizzo dell’OCR, per il riconoscimento del testo, con l’applicazione. Una volta avviata l’app, sarà sufficiente premere un nuovo tasto presente nel riquadro che apparirà in alto.

Questo tasto attiverà la funzione OCR e metterà in evidenza tutto il testo presente sullo schermo. A questo punto, con il mouse è possibile evidenziare il testo desiderato, per poi copiarlo e incollarlo in un documento di testo, in una mail o in qualsiasi altra app.

Il funzionamento è semplice e immediato. Gli utenti potranno utilizzare la scorciatoia Windows+Shift+T per attivare la funzione dedicata all’OCR di Strumento di cattura, velocizzando l’accesso a questa comoda funzione dell’applicazione integrata in Windows.

La funzione OCR di Strumento di cattura può tornare utile in tanti contesti. Ad esempio, è possibile utilizzarla per estrapolare il testo da un PDF realizzato con un documento scannerizzato oppure da un semplice file immagine (come la foto di un documento).

È possibile utilizzare questa funzione anche per copiare il testo dal menu di un’app che non supporta il copia – incolla (come l’app Impostazioni di Windows 11). Si tratta, quindi, di un tool utile per velocizzare le attività e, quindi, migliorare la produttività.

Quando arriva la nuova funzione

L’app Strumento di cattura è già pre-installata in Windows 11 e viene aggiornata periodicamente, in parallelo al rilascio di nuove build del sistema operativo. La nuova funzione è, per il momento, in fase di test ed è stata individuata dall’insider PhantomOfEarth che ne ha rivelato l’esistenza su X.

Microsoft potrebbe aggiungere la nuova funzione OCR per lo Strumento di cattura in una delle prossime build per gli utenti Windows Insider, per poi integrarla in uno dei prossimi aggiornamenti della versione stabile di Windows 11. Questa funzione potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nel giro di pochi mesi.