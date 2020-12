Microsoft Edge Canary, come abilitare i temi colorati

Microsoft lavora continuamente per offrire nuove funzioni di personalizzazione dei suoi browser e ora arrivano i temi colorati per Edge Canary. La funzione sperimentale è già disponibile per il browser basato su Chromium e si potrà scegliere tra 15 diverse opzioni di colore da abilitare in pochi e semplici passaggi.

Sia la versione ufficiale di Edge che quella Canary offrono già la possibilità di personalizzazione agli utenti che li scelgono come browser, ad esempio tra tema chiaro o scuro. Oppure, consentendo di impostare dei temi personalizzati da aggiungere attraverso il download di estensioni ad hoc. Microsoft ora punta a migliorare ancora il suo browser, inserendo per ora solo nella versione Beta di Edge Canary la possibilità di cambiare il colore del tema rispetto a quello predefinito. Se i test andranno a buon fine, molto presto la versione potrebbe essere rilasciata anche per Microsoft Edge.

Come abilitare i temi colorati su Edge Canary

L’interfaccia di Microsoft Edge nella versione beta Canary potrà essere ulteriormente personalizzata grazie all’impostazione di nuovi temi colorati, che avranno effetto sia sulla barra degli strumenti che sulle finestre pop-up. Per abilitare i temi colorati occorre avviare Edge Canary e accedere alla pagina delle funzioni sperimentali Flags, digitando nella barra degli indirizzi edge://flags.

Dopo aver aperto la schermata, bisogna cercare la voce Enable picker for color based themes e aprendo il menu a tendina sulla destra scegliere l’opzione Enabled piuttosto che Default o Disabled. Affinché le modifiche siano effettive, sarà necessario fare clic su Riavvia e rilanciare il browser.

Come impostare i temi colorati su Edge Canary

Ora che la funzione è stata abilitata correttamente non resta che iniziare a sperimentare i vari colori e scegliere quello che più piace. Per farlo bisogna cliccare sui tre puntini allineati orizzontalmente in alto a destra nella barra degli strumenti, scorrere fino a Impostazioni e poi aprire la pagina Aspetto.

Nella nuova schermata appariranno subito le 15 varianti di colore a scelta tra: predefinito, grigio chiaro, grigio scuro, blu scuro, blu medio, rosa chiaro. rosa, menta, verde acqua, grigio/blu, viola, rosso, giallo, arancione e verde. Facendo clic su colore che si preferisce, questo sarà automaticamente applicato alla finestra di Edge Canary e si potrà iniziare a utilizzare il browser con l’impostazione personalizzata.