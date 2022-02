Microsoft Edge: con l'aggiornamento migliora la gestione dei profili

Microsoft ha aggiornato il suo browser Edge alla versione 98, che include parecchie novità. Tra queste, segnaliamo la nuova modalità di sicurezza, che “aggiunge un ulteriore livello di protezione" per gli utenti, e la Edge bar, una barra laterale che consente di svolgere ricerche online e visualizzare news su Windows 10 e Windows 11. Come è sempre più evidente, quindi, Microsoft lega lo sviluppo del suo browser Edge a quello del suo sistema operativo Windows.

Le ricerche online attraverso la Edge bar potranno essere svolte anche quando vengono utilizzate altre applicazioni. Inoltre, con il nuovo aggiornamento, gli utenti che presentano più profili Edge impostati, saranno in grado di creare un elenco di siti che devono passare, automaticamente, ad un profilo diverso. In buona sostanza, se un utente accede sempre ad un particolare Web con un determinato profilo Edge, potrà evitare di accedere a quel sito con un profilo diverso. Per attivare la funzione, basterà configurare l’opzione di caricamento automatico del profilo quando si apre uno specifico sito web. Il tutto, chiaramente, configurabile sito per sito, in modo da navigare solo con il profilo preferito e senza fare errori.

Microsoft Edge 98: le novità

L’aggiornamento alla versione 98 porta una nuova modalità di sicurezza, che proteggerà gli utenti da alcune vulnerabilità disattivando certe funzioni potenzialmente pericolose, come il JavaScript. Purtroppo, però, Microsoft è molto avara di informazioni su questa nuova modalità, forse proprio per evitare di dare tali informazioni agli hacker e ai cybercriminali.

Inoltre, Edge 98, inoltre, include un nuovo design per la barra di scorrimento, simile a quello di Windows 11: la barra viene sovrapposta al contenuto della pagina, invece di occupare spazio sullo schermo (ma al momento si tratta di una funzione sperimentale).

Edge: stanno arrivando i giochi

Oltre alle novità sopra menzionate, presto su Edge arriveranno i giochi. Per riuscire a accaparrarsi più consensi e una parte degli utenti di Google Chrome, il browser di Microsoft a breve aggiungerà un tasto nella OmniBar (la barra degli indirizzi di Edge). Il pulsante darà la possibilità agli utenti di accedere ad una serie di videogame, realizzati in HTML5 e articolati in svariate categorie. Fra i giochi disponibili dovremmo trovare gli arcade classici Microsoft – come il Solitario -, i giochi da tavolo, oltre ai game sportivi e ai puzzle.

Al momento, il pannello dedicato ai game è disponibile solo per un gruppo di utenti, che hanno scaricato Edge attraverso il canale Canary (una build sperimentale di Microsoft Edge). Sul rilascio a livello globale, il colosso statunitense non si è ancora pronunciato, sebbene le ultime indiscrezioni ci raccontano che dovremmo attendere probabilmente solo alcune settimane…