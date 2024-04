Tinder, in arrivo la funzione Share My Date: a cosa serve

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tinder ha annunciato Share My Date, la funzione per condividere coi propri cari informazioni utili per incontrare in sicurezza gli utenti conosciuti sull’app

Fonte foto: Boumen Japet/Shutterstock

Grandi novità per Tinder, la celebre applicazione di dating ha annunciato l’arrivo di una funzione chiamata Share My Date (in italiano Info sul mio date), che consente di condividere informazioni e dettagli con i propri amici sugli appuntamenti organizzati con altri utenti della piattaforma.

Chiaramente, la funzionalità nasce con uno scopo ben preciso: garantire a tutti appuntamenti sicuri avvisando le persone di fiducia su ora e luogo degli incontri, così da non rischiare brutte esperienze.

Come funziona Share My Date

Stando ad alcuni report presentati dallo stesso Tinder, circa il 51% degli iscritti al sito (sotto i 30 anni) già condivide abitualmente informazioni e dettagli sugli appuntamenti con gli amici. Un utente su cinque, invece, condivide questi dettagli con sua madre.

Insomma, dati alla mano, è chiaro che le persone hanno bisogno di sentirsi al sicuro durante gli incontri e, per non incappare in situazioni a rischio, decidono di far sapere a chi gli sta vicino dove sono, con chi sono e cosa stanno facendo.

L’utilizzo della nuova caratteristica è estremamente semplice: l’utente che accetta un incontro può compilare una scheda informativa con data, ora e luogo dell’appuntamento, indicando il nome e il profilo della persona con cui si vede, con la possibilità di inserire anche note personali con tutte le informazioni che potrebbero essere utili in caso di problemi.

Fatto questo, si può generare il link da condividere con chi si vuole. Importante ricordare che questo link è sempre modificabile dal creatore che può aggiornare la scheda in tempo reale così da mostrare ai contatti a cui è stata inviata tutte le informazioni aggiuntive.

La novità, fa sapere Tinder, arriverà in diversi paesi tra cui naturalmente anche l’Italia nei prossimi mesi.

Cosa cambia per gli utenti

Conoscere e incontrare sconosciuti online può essere molto rischioso, perché ci si potrebbe imbattere in malintenzionati o persone che non sono chi dicono di essere; un’eventualità non così rara che potrebbe portare, nei casi più gravi, addirittura alle molestie o allo stalking.

Allo stesso modo, si potrebbe andare incontro a truffe di diversa natura, finalizzate per sottrarre denaro e dati sensibili, con conseguenze altrettanto disastrose per la propria privacy e per il proprio conto in banca.

Passare per la funzione Share My Date prima di un qualsiasi appuntamento, quindi, è un’ottima soluzione per conoscere gente nuova in completa sicurezza, è un sistema per incontrare qualcuno con la consapevolezza di non essere completamente soli e, anzi, di avere persone fidate sempre pronte a intervenire in caso di bisogno.

Share My Date, dunque, è la funzione di cui Tinder e i suoi utenti hanno bisogno, soprattutto in un periodo come questo dove bisogna avere la piena consapevolezza dei rischi che si corrono sul web, dove non tutte le persone che si incontrano sono meritevoli di fiducia.