Microsoft Surface Go 2: con lo sconto Amazon è leggerissimo anche nel prezzo

Fonte foto: Microsoft

Acquistare un nuovo portatile vuol dire analizzare attentamente il mercato, cercando di coniugare la scheda tecnica migliore per le proprie esigenze e, cosa da non sottovalutare mai, peso e dimensioni del notebook, nell’estremo tentativo di portare a casa un dispositivo affidabile e conveniente. Cosa non sempre facile perché il settore è decisamente saturo di offerte più o meno valide che si muovono tra prezzi estremamente diversi.

Fortunatamente arriva in soccorso dei consumatori Amazon, con una serie di sconti piuttosto interessanti sui migliori PC in commercio, come il Microsoft Surface Go 2, disponibile in super offerta poco sopra i 600 euro.

Microsoft Surface Go 2– Processore Intel Core i5 – Versione 8/256 GB

Microsoft Surface Go 2: scheda tecnica

Il laptop Microsoft Surface Go 2 ha un display touch Pixelsense da 12,4 pollici con risoluzione 1.920×1.080 pixel. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 3, ben noto per evitare graffi e rotture accidentali.

Il processore scelto da Microsoft è un Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione a cui vengono affiancati in questo caso 8GB di RAM e un SSD da 256 GB per archiviare tutto il necessario. La GPU è la Intel Iris Xe, integrata nel processore e perfetta per la produttività e l’utilizzo di tutti i giorni.

Tra le connessioni troviamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, una porta USB-C, una porta USB-A, il connettore per il jack da 3,5 mm e una porta Surface Connect, il connettore magnetico sviluppato da Microsoft che permette di collegare al Surface una vasta gamma di periferiche esterne e, naturalmente, l’alimentazione.

Merita una menzione a parte il comparto multimediale di questo portatile con una videocamera HD da 720p, due microfoni Studio far-field e altoparlanti Omnisonic compatibili con Dolby Audio. Per quanto riguarda la batteria, il colosso di Redmond ne indica una da 40,98 WH con la promessa di un’autonomia di circa 13,5 ore. Il sistema operativo, naturalmente, è Windows 11 Home Edition.

Infine bisogna sottolineare altri due punti forti del Microsoft Surface Go 2: le dimensioni estremamente ridotte (278,2mm x 206,2mm x 15,7mm) e il peso contenuto (1.127 g), due specifiche molto interessanti che rendono questo computer l’ideale per chi lavora molte ore fuori casa e ha bisogno di un dispositivo dalla portabilità estrema.

Microsoft Surface Go 2: l’offerta su Amazon

Il Microsoft Surface Go 2 è un computer pensato per la produttività e per chi ha bisogno di un device robusto da poter spostare in totale tranquillità, senza portare in giro pesi eccessivi. Parliamo di uno dei veri top di gamma di Microsoft: elegante e performante, considerato da molti l’unica vera risposta ai ben noti Apple MacBook.

Naturalmente, con una premessa del genere, è chiaro che il prezzo non sia proprio bassissimo: per portare a casa il Surface occorrono 779 euro, giustificati, naturalmente, dalle specifiche tecniche di cui sopra e dalla grande attenzione di Microsoft per i dettagli. Fortunatamente, grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistare questo portatile a 612 euro (-21%, -167 euro), uno sconto interessante che può fare gola a quegli utenti che sono in cerca di un nuovo PC.

Microsoft Surface Go 2– Processore Intel Core i5 – Versione 8/256 GB