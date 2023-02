Microsoft Teams Premium: nelle video call arriva l'AI

Il successo di ChatGPT è inarrestabile e, come vi abbiamo già raccontato, sta facendo paura persino a Google. La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale è oggetto di un investimento multimiliardario di Microsoft (si parla di circa 10 miliardi di dollari) in OpenAI, la startup che l’ha messa a punto. Questo investimento ha portato già i primi frutti: Microsoft ha annunciato che ChatGPT 3.5 sarà integrata a breve in Teams Premium, la versione a pagamento della piattaforma di videocall e smart working lanciata a ottobre 2022.

Le novità di Teams Premium

Tra le nuove funzioni implementate in Teams Premium, rese possibili dall’integrazione con ChatGPT, ci sarà riepilogo intelligente della videocall. Note generate in automatico, punti salienti e attività consigliate sintetizzeranno tutte le informazioni più importanti discusse nella riunione virtuale. Inoltre, il riepilogo intelligente trasforma il parlato in testo, suddiviso in capitoli e integrato con PowerPoint Live, così da creare immediatamente presentazioni efficaci.

Il video registrato della riunione sarà integrato da marcatori della timeline che indicheranno solo alla persona che li richiede, i propri periodi di presenza e di assenza dalla riunione. I marcatori ci indicheranno anche i momenti in cui qualcuno ci ha nominato o se sono state mostrate delle schermate. Inoltre, tra qualche mese saranno aggiunti i marcatori che indicheranno il nome di ogni oratore e i periodi in cui ha parlato.

Con le didascalie live sarà possibile integrare anche traduzioni dal vivo, basate sull’intelligenza artificiale, da 40 lingue: i partecipanti alle riunioni leggeranno gli interventi nel loro idioma e gli altri potranno leggere la traduzione generate da ChatGPT.

Inoltre con Teams Premium, si potranno creare riunioni personalizzate scegliendo tra un meeting con i clienti, una riunione più libera tra colleghi (brainstorming) e una chiamata di tipo help desk.

La sicurezza è stata migliorata grazie all’introduzione del watermarking, cioè il timbro, che scoraggia le fughe di notizie marcando le condivisioni dello schermo e presente sui video dei partecipanti per presentare e visualizzare con sicurezza le informazioni sensibili. In pratica se la riunione è tra quattro persone, ed è stato impostato il watermark, ognuno dei quattro partecipanti avrà un flusso con un suo timbro e, se lo condividerà con altri, sarà immediatamente chiaro che è stato lui a rivelare le informazioni riservate.

Inoltre accanto alla limitazione di chi può registrare, è stata introdotta l’opzione di crittografia end-to-end alla riunione mentre i promemoria, i dati scambiati durante le chiamate o le riunioni di Teams sono sempre protetti utilizzando la crittografia standard.

Teams Premium con ChatGPT: quanto costa

L’abbonamento a Teams Premium sarà disponibile in tutto il mondo da metà febbraio. Negli Stati Uniti avrà il prezzo di 10 dollari per utente al mese. Per attivare tutte queste funzioni, però, non è necessario possedere più account ma ne basta uno. Inoltre al momento è in corso una promozione che prevede il 30% di sconto per cui sarà possibile pagare un account solo 7 dollari al mese.

La pagina italiana di Microsoft, invece non ha ancora annunciato il prezzo per il nostro Paese. Per chi vuole provare pima di acquistare è prevista una fase gratuita di test di 30 giorni, dopodiché viene sospeso l’account se non si passa all’abbonamento.