Quale antenna TV scegliere

Per usufruire di un segnale ottimale nella ricezione delle trasmissioni del digitale terrestre è fondamentale acquistare la miglior antenna TV, non sottovalutando l’importanza di questo elemento. In commercio sono disponibili modelli da interno e da esterno, tra cui scegliere in base alla copertura del segnale e al tipo di abitazione in cui installarle. Ecco tutto quello che bisogna sapere a riguardo, con alcuni consigli utili per l’acquisto e una selezione delle migliori antenne TV per il digitale terrestre da comprare.

Come scegliere la migliore antenna digitale terrestre

Tra le caratteristiche più importanti da considerare nella scelta dell’antenna TV c’è innanzitutto il posizionamento esterno o interno. L’antenna esterna TV può essere posizionata fuori dall’abitazione, ad esempio sul balcone o sul tetto, offre una maggiore potenza di ricezione tuttavia è più complessa da installare. L’antenna TV interna invece si può montare dentro casa, presenta una ricezione inferiore rispetto ai modelli esterni, però è più semplice da installare e si può collegare facilmente al decoder o al televisore con un cavo coassiale.

Inoltre bisogna valutare le bande di frequenza supportate dall’antenna, tenendo conto della cessione del range a 700 MHz alla telefonia mobile e l’adozione di frequenze più basse per il digitale terrestre. In questo caso è necessario comprare un’antenna TV capace di captare le frequenze UHF (Ultra High Frequency), con una banda UHF 474-690 MHz. Per una ricezione più completa è preferibile che l’apparecchio sia in grado di captare anche le bande inferiori, in particolare quelle VHF fino a 226 MHz.

Per evitare interferenze in vista dello switch off TV e il refarming della banda di frequenze a 700 MHz, è opportuno scegliere un’antenna con un filtro LTE o ancora meglio 5G. Le antenne TV interne devono comunque trovarsi entro pochi Km dal trasmettitore, quindi potrebbe essere necessario aggiungere in questi casi un amplificatore di segnale. I modelli da esterno invece possono coprire distanze maggiori, ad ogni modo bisogna sempre valutare le caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto prima di acquistarlo in base alla copertura disponibile nella propria zona.

Il dispositivo deve avere anche un guadagno elevato, un parametro indicato in dB con il quale si esprime la potenza dell’antenna TV, un aspetto che influenza ovviamente il costo dell’apparecchio. Se nella propria casa il segnale è buono non è necessario spendere di più per un’antenna troppo potente, mentre è fondamentale laddove la ricezione non è ottimale. Inoltre è necessario analizzare le dimensioni dell’antenna per il digitale terrestre, il supporto per i canali HD in alta definizione e le specifiche per il montaggio, verificando anche la dotazione e i tipo di connettori proposti per l’installazione.

Le migliori antenne TV da interno

Scegliere la migliore antenna TV da interno richiede attenzione, infatti non essendo molto potenti è essenziale che siano dotate di un amplificatore di segnale integrato e di un filtro per le interferenze, per evitare problemi nella ricezione con le reti 4G e 5G. Ecco quali sono i prodotti più interessanti disponibili sul mercato.

Antenna TV interna Bqeel

Antenna TV interna Bqueel

Per chi non vuole spendere troppo un’antenna TV interna economica è il dispositivo di Bqeel, un apparecchio portatile semplice da installare in casa. Viene venduto con un cavo coassiale in dotazione da 3,7 metri di lunghezza, inoltre è presente anche un amplificatore di segnale da collegare tra l’antenna e il televisore. Supporta le trasmissioni in 4K e i programmi HDTV, in più si può alimentare tramite una porta USB per ridurre l’ingombro, fissandolo alla parete oppure direttamente sulla finestra scegliendo il punto migliore per la ricezione del segnale del digitale terrestre DVB-T2.

Caratteristiche principali

Antenna TV da interno

Supporto canali HD 4K e 1080p

Amplificatore di segnale

Compatibile con HDTV

Guadagno fino a 28 dB

Cavo coassiale da 3,7 metri incluso

Antenna TV interna Oittira

Antenna TV interna Oittira

Un’antenna TV da interno con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il modello proposto da Oittira, un dispositivo progettato appositamente per la ricezione dei canali del digitale terrestre. L’apparecchio ha una portata massima elevata, ed è indicato per le persone che vivono in zone lontane da un trasmettitore. L’antenna è facile da installare, ha un design compatto per ridurre l’ingombro, dispone di un filtro per le interferenze e il supporto per i canali HD in risoluzione 4K, con banda di frequenza VHF 47-240 MHz e UHF 470-862 MHz.

Caratteristiche principali

Antenna TV da interno

Supporto canali HD 4K e 1080p

Amplificatore di segnale

Compatibile con HDTV

Cavo coassiale da 4,8 metri incluso

Antenna da interno Meliconi AT-49

Antenna da interno Meliconi AT-49

Tra le migliori antenne TV interne per il digitale terrestre c’è la Meliconi AT-49, un dispositivo moderno e potente con guadagno fino a 49 dB. L’apparecchio ha una portata massima di 30 Km, un alimentatore a corrente da 220 V e un sistema avanzato di filtri per ridurre le interferenze delle reti 4G, LTE, 5G e GSM. Può ricevere il segnale DVB-T2, i canali della radio digitale DAB e il DVB-T HD in alta definizione, con possibilità di orientamento verticale a 180 gradi e orizzontale a 340 gradi per ottimizzare la ricezione del segnale.

Caratteristiche principali

Antenna TV da interno

Supporto canali HD

Orientamento orizzontale e verticale

Filtri 4G/LTE/5G/GSM

VHF 174-230 MHz, UHF 470-694 MHz

Antenna da interno Te-Voze

Antenna da interno Te-Voze

Una delle migliori antenne TV interne potenti è l’apparecchio offerto da Te-Voze, un modello 2021 aggiornato per captare il segnale delle trasmissioni del digitale terrestre di seconda generazione. Il dispositivo è in grado di ricevere il segnale a 360 gradi, viene proposto con un cavo coassiale da 5 metri incluso nella dotazione e un amplificatore di segnale integrato. Ha una portata massima considerevole, supporta i programmi HDTV e dispone di un avanzato sistema di filtraggio delle interferenze con tecnologia Crystal Clear, risultando compatibile con le trasmissioni in alta definizione 4K.

Caratteristiche principali

Antenna TV da interno

Supporto canali HD 4K e 1080p

Segnale di ricezione a 360 gradi

Compatibile con HDTV

Cavo coassiale da 5 metri incluso

Antenna TV interna/esterna Sameb

Antenna TV interna/esterna Sameb

Un prodotto versatile è l’antenna TV Sameb, compatibile con il montaggio interno o esterno con una struttura resistente agli agenti atmosferici. Si tratta di un dispositivo ad alto guadagno dotato di amplificatore di segnale integrato, con supporto per i canali HD e compatibilità con i contenuti in alta definizione 4K Ultra HD. Nella dotazione c’è un cavo coassiale da 10 metri per collegarla senza problemi in ogni punto della casa, funziona con qualsiasi televisore DVB-T2 tradizionale o smart TV, inoltre è dotata di un filtro contro le interferenze e fornisce un guadagno fino a 28 dB.

Caratteristiche principali

Antenna TV da interno

Supporto canali HD 4K e 1080p

Guadagno fino a 28 dB

Gamma di frequenze VHF e UHF

Cavo coassiale da 10 metri incluso

Le migliori antenne TV da esterno

Comprare un’antenna TV da esterno più potente permette di ottimizzare la ricezione dei canali del nuovo digitale terrestre, tuttavia bisogna accertarsi che si tratti di un dispositivo robusto e semplice da montare e collegare. Vediamo quali sono le migliori antenne da esterno per la TV sul mercato.

Antenna TV esterna Anfel 45 Elementi

Antenna TV esterna Anfel 45 Elementi

Un’antenna TV esterna economica è il modello proposto da Anfel, realizzato per diminuire le interferenze con la banda ceduto alle reti 4G LTE con banda 800 MHz. Dispone di un filtro per evitare le distorsioni con le frequenze 790-862 MHz, ha una struttura leggera e robusta in alluminio anodizzato resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie, con predisposizione per l’attacco sui pali da 30 a 60 mm. L’antenna capta le frequenze del digitale terrestre nel range 470-790 MHz, propone un guadagno fino a 18 dB e una polarizzazione orizzontale e verticale.

Caratteristiche principali

Antenna TV da esterno

Montaggio rapido

Guadagno fino a 18 dB

Gamma di frequenze UHF

Filtro 4G LTE incluso

Antenna TV da esterno Anfel Super 56

Antenna TV da esterno Anfel Super 56

Per la ricezione del digitale terrestre è possibile comprare l’antenna TV esterna Anfel Super 56, configurata per captare la gamma di frequenza della banda UHF. Si tratta di un dispositivo di facile installazione, dotato di filtro 4G LTE per eliminare le interferenze e offrire un segnale pulito per le trasmissioni televisive. L’antenna supporta i contenuti in alta definizione 4K Ultra HD, mette a disposizione un guadagno fino a 18 dB per migliorare la ricezione nelle zone con copertura non ottimale, con possibilità di orientamento orizzontale e verticale.

Caratteristiche principali

Antenna TV da esterno

Connettore femmina

Guadagno fino a 18 dB

Gamma di frequenze UHF

Filtro 4G LTE incluso

Antenna TV da esterno Maclean

Antenna TV da esterno Maclean

L’antenna TV esterna Maclean è progettata per supportare le trasmissioni con risoluzione Full HD, dispone di un filtro LTE contro le interferenze delle reti 4G e un ricevitore ottimizzato per il digitale terrestre DVB-T2. È disponibile nella versione attiva e passiva, con un’impedenza di 75 Ohm e la piena compatibilità con la ricezione dei programmi HDTV. Non dispone di un amplificatore integrato, tuttavia è configurato per captare le gamme di frequenza VHF e UHF, con installazione veloce in pochi minuti e rivestimento resistente alle intemperie.

Caratteristiche principali

Antenna TV da esterno

Supporto Full HD

Guadagno fino a 18 dB

Gamma di frequenze VHF e UHF

Filtro 4G LTE compreso

Antenna TV esterna 1byone

Antenna TV esterna 1byone

Il dispositivo di 1byone è un’antenna esterna TV compatta compatibile con il digitale terrestre e il segnala analogico, con rivestimento anti-UV resistente agli agenti atmosferici e filtro LTE per le reti 4G integrato. È in grado di restituire un segnale pulito eliminando le interferenze delle connessioni wireless di tablet, smartphone e sistemi cordless, si monta in pochi istanti senza particolari problemi e si può installare orizzontalmente oppure in verticale. L’antenna è compatibile con i canali HD, basta utilizzare un decoder DVB-T2 adatto oppure un televisore con tuner incorporato.

Caratteristiche principali

Antenna TV da esterno e interno

Supporto HD

Rivestimento anti-UV

Cavo coassiale da 3,6 metri incluso

Filtro 4G LTE compreso

Antenna TV esterna One For All SV9455

Antenna TV esterna One For All SV9455

Chi desidera acquistare un’antenna TV da esterno più potente può scegliere la One For All SV9455, un dispositivo ad alta efficienza per la ricezione del segnale del digitale terrestre di seconda generazione con portata di 50 Km. È compatibile con i contenuti in alta definizione Ultra HD 4K, supporta i canali HD, i televisori Full HD e le stazioni radiofoniche digitali DAB+. Sul digitale terrestre si possono vedere fino a 9 canali HD, oppure 32 canali tradizionali, dispone di un rivestimento impermeabile certificato IP55 e un guadagno elevato fino a 52 dB.

Caratteristiche principali

Antenna TV da esterno

Supporto canali HD e 4K UHD

Rivestimento IP55

Guadagno fino a 52 dB

Filtro 4G LTE compreso