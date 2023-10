Migliori app per la gestione dei soldi

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

App per gestire le finanze personali: 4 soluzioni per tenere traccia delle spese e raggiungere i tuoi obiettivi

Come tante altre attività della nostra vita quotidiana, la gestione delle finanze personali è diventata più accessibile ed efficiente anche grazie alle numerose app progettate per consentirne il controllo direttamente dalle nostre mani. Le app per risparmiare non solo semplificano il controllo delle finanze, ma educano ad una migliore gestione dei soldi.

Consentono di tenere traccia di entrate e spese quotidiane, singole, di coppia o familiari e ci motivano a “rigare dritto” per raggiungere i nostri obiettivi di risparmio.

In questo articolo avrai modo di scoprire 4 applicazioni disponibili per iOS e Android per la gestione finanziaria nella quotidianità. Ognuna ha caratteristiche specifiche e risponde a particolari bisogni, tra cui avere una visione chiara dello stato finanziario, rimanere fedele al budget, pianificare le spese o risparmiare per raggiungere un obiettivo.

1. Monefy – Gestione spese

Quest’app è particolarmente apprezzata perché intuitiva e semplice, disponibile in italiano con una grafica divertente e leggera. L’obiettivo principale è di tenere traccia delle spese e di controllarle, per risparmiare e raggiungere i propri obiettivi finanziari.

L’inserimento di spese o guadagni è davvero immediato. Nella Home basta toccare il simbolo + o il – in basso per aggiungere o sottrarre somme, oppure scegliere direttamente la categoria a cui appartengono per inserirle nel saldo totale. Le categorie sono davvero numerose: ad esempio, troviamo divertimento, spese mediche, animali domestici e molto altro.

Oltre al saldo totale, il grafico centrale ti mostrerà per quale categoria spendi più soldi in percentuale, per avere una visione d’insieme e capire, se lo desideri, dove migliorare.

All’interno di Monefy (o Monefy – Tracker finanziario su Android) puoi creare sottoaccount per conti diversi o, ad esempio, carte di credito o conti online come PayPal. Dalle impostazioni, tra le altre cose, puoi scegliere di esportare tutti i dati in un file da condividere o salvare sul tuo smartphone.

Per sbloccare tutte le funzioni di Monefy potrai acquistare la versione Premium a 43,99 euro l’anno.

2 – Wallet – Finanza personale

Wallet si presenta con un’interfaccia molto chiara e semplice che ti guida tra le varie attività da svolgere per migliorare la gestione delle tue finanze. Non va confusa con Google Wallet, che è applicazione del tutto differente.

Dalla dashboard iniziale potrai aggiungere, manualmente o automaticamente agganciando i tuoi account, diversi conti in modo semplice, dando il nome e colore che preferisci. Scorrendo verso il basso potrai vedere l’andamento del tuo bilancio, le spese principali e le ultime transazioni. Facendo tap sul simbolo + al centro potrai aggiungere Spese, Entrate e Trasferimenti. Toccando Pianificazione potrai inserire i Pagamenti pianificati per il futuro e i Budget per definire un vero e proprio piano di spesa.

L’app, disponibile per dispositivi Android come Wallet – Controllo Budget e su iPhone come Wallet – Finanza personale, è gratuita e in italiano, ma prevede anche dei piani in abbonamento che offrono più funzionalità.

In particolare, passando a Wallet Premium, potrai sbloccare tutte le funzionalità con una spesa mensile di 5,99 euro, annuale di 22,99 euro o una tantum di 49,99 euro per l’abbonamento a vita.

3 – Foreceipt Receipt Tracker App

Un’attività spesso noiosa e complessa è quella di conservare le ricevute di pagamento, magari in ordine di data e tipologia di spesa. Particolarmente importante soprattutto se ci troviamo a fare spese in contesti lavorativi, con documenti da conservare accuratamente per i rimborsi.

Con Foreceipt puoi scansionare direttamente, tramite fotocamera dello smartphone, qualsiasi scontrino e non solo l’app lo conserverà per te, ma registrerà anche automaticamente la spesa fatta. Inserendo anche guadagni e trasferimenti, potrai controllare le finanze in modo semplice, a colpo d’occhio.

Nel menu a sinistra ci sono altre funzioni interessanti, come la possibilità di creare report o inviare le ricevute ad un indirizzo email.

Con l’account gratuito si hanno a disposizione 500 ricevute conservate fino a 12 mesi, 500 MB di memoria cloud e 10 report PDF/Excel. Per fare l’upgrade del piano il pagamento è di 4,49 euro al mese o di 41,99 euro annui.

4 – Budget e finanze

Budget e finanze è un’altra app utilissima e l’unica totalmente gratuita. Al suo interno ci sono tante funzioni ma l’interfaccia è semplice e intuitiva.

Nella home potrai vedere il totale delle tue finanze e, facendo tap semplicemente sul simbolo +, potrai aggiungere Spese e Entrate, segnando importi, categorie, commenti e, se vorrai, allegando foto.

Potrai monitorare le spese in uscita e trovare il modo giusto per risparmiare soldi.

Dal menu a sinistra potrai aggiungere altri Conti, vedere l’andamento delle finanze, impostare dei pagamenti regolari da considerare nel controllo del budget e tanto altro.

Puoi trovare l’app anche su App Store Apple con il nome “Gestione delle spese, budget”.

5 – Goodbudget: Budget & Finance

Goodbudget è perfetta per tenere sotto controllo le spese familiari: ogni utente può condividere la propria pagina personale con i componenti della famiglia e stabilire un budget massimo di spesa. Tutti possono aggiungere nuove entrate o uscite programmate e inaspettate.

Per ogni acquisto è possibile specificare la categoria del prodotto per valutare a fine mese, con l’aiuto di grafici semplici e intuitivi, dove e come si sono verificate le spese maggiori.

L’app è gratuita e disponibile sia nel Google Play Store come Goodbudget: Budget & Finance che nell’App Store come Goodbudget Budget Planner.