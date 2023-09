Permessi e autorizzazioni app Android, a cosa servono

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Il sistema operativo Android prevede la presenza di un sistema di permessi e autorizzazioni che le app devono avere per poter accedere alle varie funzionalità del dispositivo. Si tratta di un aspetto centrale per il funzionamento di qualsiasi device Android, dagli smartphone ai tablet.

Il meccanismo è molto semplice: un app Android per accedere al microfono deve aver ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo di questo componente. Senza permesso, l’accesso sarà bloccato e l’app non potrà utilizzare il microfono.

Questo sistema vale per tante funzionalità del sistema (il rilevamento della posizione, i dati della rubrica, le foto e i video salvati, le notifiche, le chiamate etc.). Ogni app, quindi, deve richiedere l’autorizzazione all’accesso ai vari componenti di cui ha bisogno. È compito dell’utente scegliere se dare o meno il permesso.

Vediamo, quindi, a cosa servono le autorizzazioni per le app Android, come verificare i permessi dati a un’app e perché è importante conoscere il funzionamento di questo sistema per proteggere la propria privacy.

A cosa servono le autorizzazioni su Android

Le autorizzazioni per le app Android servono a chiarire le funzionalità del dispositivo a cui un’app può accedere oltre che quelle a cui non può avere accesso. Il meccanismo funziona in modo molto semplice: è l’utente che scegliere se dare il permesso all’utilizzo di una determinata funzione. In alcuni casi, inoltre, l’autorizzazione può essere temporanea (“solo questa volta”) oppure condizionata (“solo quando l’app è aperta”).

Le autorizzazioni delle app Android sono parte integrante del funzionamento del sistema operativo e rappresentano uno degli strumenti a disposizione degli utenti per un monitoraggio completo del sistema, al pari del sistema di controllo dell’utilizzo dei dati su Android e di altre funzioni come la modalità Aereo che consente di bloccare la connettività.

Come verificare le autorizzazioni delle app Android

Android consente di verificare in qualsiasi momento le autorizzazioni concesse a un’applicazione installata sul dispositivo. Andando in Impostazioni > App > Gestione App (la procedura esatta può cambiare in base al modello di smartphone Android utilizzato) si accede all’elenco delle app installate.

Qui basta premere sull’app da controllare e poi scegliere Autorizzazioni per verificare tutti i permessi concessi e tutti quelli rifiutati. In qualsiasi momento, l’utente può modificare le autorizzazioni date a un’app.

Da questa pagina, infatti, basta premere sulla singola autorizzazione per accedere a una nuova sezione in cui è possibile scegliere tra Consenti e Non consentire. In questo modo, per ogni singola app installata sul dispositivo, è possibile scegliere manualmente le autorizzazioni da dare e quelle da rifiutare.

Perché è importante conoscere le autorizzazioni delle app

Verificare le autorizzazioni concesse a un’app su Android è molto importante, soprattutto per questioni di privacy. Il sistema delle autorizzazioni e dei permessi su Andriod, infatti, serve a garantire all’utente la possibilità di controllare il comportamento di un’app, verificando le funzionalità a cui può accedere e quelle a cui non può accedere.

Il pannello di gestione delle autorizzazioni di un’app permette di proteggere i propri dati. Ad esempio, un’app di navigazione avrà bisogno dell’accesso alla Posizione. Un’app Calcolatrice, invece, non avrà bisogno di questo permesso. Una Calcolatrice che accede alla Posizione potrebbe sfruttare i dati per geolocalizzare l’utente, violando la sua privacy, ad esempio per questioni di marketing.