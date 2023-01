4 applicazioni per fare amicizia

Sono diverse le motivazioni che potrebbero portare una persona a desiderare di stringere nuove amicizie: allargare la propria cerchia di relazioni, trovare persone con cui condividere interessi e hobby, sport e tempo libero, fare networking professionale, creare un gruppo in una nuova città.

Incontrare nuovi amici in un bar, in palestra, ad un corso di ballo o teatro può essere un’esperienza molto piacevole… ma non è sempre così semplice. Tra timidezza, difficoltà ad esporsi e mancanza di tempo molte persone riscontrano difficoltà nello stringere nuove relazioni da zero.

Per aiutarci entrano in gioco la tecnologia e gli strumenti digitali, i quali sono in grado di creare legami tra persone che difficilmente si sarebbero incontrate nella vita reale, per la distanza geografica o semplicemente per mancanza di punti di incontro, cercandole al posto nostro e magari aiutandoci a rompere il ghiaccio.

Nonostante le relazioni digitali e virtuali siano considerate in modo diverso, spesso con accezione negativa e di sospetto, sempre più persone oggi si scrivono, si parlano e interagiscono attraverso smartphone o computer. Hanno caratteristiche differenti da quelle nate in presenza fisica, ma possono trasformarsi in quest’ultime con molta semplicità.

Ti piacerebbe conoscere persone nuove ma non sai da dove iniziare?

Ecco 4 applicazioni gratuite e disponibili su Android e iOS per stringere nuove relazioni amichevoli vicino a te, con interessi comuni. Ognuna ha caratteristiche e funzioni differenti, non ti resta che scegliere quella che fa al caso tuo.

App 1 – Meetup

Meetup è una delle applicazioni più famose in circolazione con l’obiettivo di mettere in contatto in tutto il mondo persone con interessi comuni.

Si tratta di una piattaforma digitale utilizzabile via web o app che raccoglie community e gruppi intorno alle tematiche più svariate.

Iscrivendoti potrai partecipare a visite culturali, corsi di diverso tipo (dallo yoga al ballo, dai linguaggi di programmazione alla comunicazione efficace, ecc), aperitivi in inglese per migliorare la lingua e conferenze.

Creando il profilo inserirai i tuoi interessi e le tue caratteristiche, ti geolocalizzerai e dopo qualche secondo vedrai comparire un elenco di attività da fare in compagnia nelle vicinanze e di gruppi a cui aderire per incontrare persone nuove.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

App 2 – Comehome

Comehome è una community composta da più di 300.000 persone e un’app per conoscere nuovi amici in Italia e all’estero realizzata da una startup italiana. Ha l’obiettivo di aiutarti a fare nuove amicizie con interessi ed età affini, organizzando e partecipando ad eventi in casa, all’aperto, nei locali o online.

Scegli tu quando e dove partecipare tra tutti gli eventi: le attività proposte sono numerose, tra cui aperitivi casalinghi, lezioni, incontri di lettura, cene a tema, gite ed escursioni, concerti, corsi di teatro e giochi.

Con questo real life network che trasforma le abitazioni private in spazi per eventi, i contatti iniziano nel mondo digitale e le relazioni proseguono e si evolvono nella realtà.

App 3 – Hey! Vina, l’app per sole ragazze

Esiste un’app pensata esclusivamente per donne, ragazze e persone che si riconoscono nel genere femminile che vogliono conoscere nuove amiche in tutto il mondo.

Presente in 158 paesi, Hey! Vina consente di connetterti con ragazze nella tua città sulla base di determinate caratteristiche e interessi comuni: è possibile scegliere un match amichevole e iniziare a chattare (anche in gruppo), decidendo se e quando incontrarsi dal vivo per qualsiasi attività, come un’uscita insieme, shopping, una visita al museo e così via.

Il funzionamento alla base è simile a quello delle più comuni app per dating online: attraverso quiz semplici e divertenti aiuti l’algoritmo a conoscerti meglio e a suggerirti le persone che più probabilmente avranno interessi e caratteristiche simili ai tuoi.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

App 4 – Slowly

Slowly è un’app molto particolare perché consente di conoscere persone con cui condividere interessi e passioni in tutto il mondo.

Cos’ha di speciale? Unica nel suo genere dal gusto retrò, serve per trovare amici di penna, connettendo persone in diverse località e calcolando il tempo di attesa dei messaggi sulla base della distanza tra uno e l’altro, proprio come se si scrivessero lettere cartacee con tanto di francobolli collezionabili da ogni paese.

Il profilo su Slowly è anonimo e i match sull’app vengono fatti sulla base di interessi reciproci e lingue parlate.

La sicurezza prima di tutto

I tempi cambiano e così fanno le relazioni e i modi per conoscere nuovi amici. Difficilmente la tecnologia riuscirà a sostituire il contatto umano tra due persone: le applicazioni appena lette si pongono come abilitatrici e possono aiutarti a incontrare persone con cui fare quello che più ti piace, sempre con un occhio attento per utilizzare questi strumenti con consapevolezza e in sicurezza.