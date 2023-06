Electrolux, condizionatore portatile al minimo storico: sconto esagerato

Nessun lavoro di installazione necessario. Stessa potenza di raffrescamento (o di poco inferiore) a quella di un condizionatore a parete. Possibilità di spostarlo per tutta casa facilmente e velocemente, così da poterlo utilizzare nella stanza in cui ci si trova. E anche decisamente più economici. Questi sono alcuni dei vantaggi dei condizionatori portatili: elettrodomestici versatili, grazie ai quali potrete trascorrere un’estate fresca e rilassata.

Dispositivi come l’Electrolux Chillflex Pro 11 e l’Electrolux Comfort 600 permettono infatti di raffrescare velocemente stanze di dimensioni medio-grandi, migliorando istantaneamente (o quasi) il comfort climatico in casa. Il tutto con un occhio alla bolletta dell’energia elettrica: i consumi sono infatti contenuti e, grazie alla loro potenza, potrai tenerli accesi per una frazione del tempo ottimizzando così i consumi. E grazie alle offerte top su Amazon, l’Electrolux Chillflex Pro 11 e l’Electrolux Comfort 600 sono disponibili al minimo storico: acquistandoli oggi risparmierai diverse centinaia di euro sul prezzo di listino.

Electrolux Chillflex Pro 11 scheda tecnica: caratteristiche, sconto e prezzo

Potente e versatile, l’Electrolux Chillflex Pro 11 vi permetterà di raffrescare gli ambienti di casa con pochi minuti di utilizzo. Si installa facilmente a qualunque finestra abbiate in casa grazie al pratico kit incluso nella confezione e, volendo, potrete spostarlo di volta in volta nella stanza in cui vi trovate. Grazie all’oscillazione verticale automatica, poi, garantisce un’aerazione omogenea dell’ambiente e una diffusione immediata dell’aria fresca.

Grazie al pannello presente nella parte superiore e al telecomando a infrarossi potrete avere facilmente accesso a tutte le sue funzionalità: potrete impostare il timer di accensione e spegnimento, così da trovare ambienti raffrescati quando tornate a casa dal lavoro o da una lunga giornata al mare. Il filtro antibatterico aiuta a eliminare gli agenti patogeni per assicurarti una qualità dell’aria superiore.

Lo sconto del 23% garantito oggi da Amazon fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi. Acquistandolo oggi lo pagherete solamente 449,00 euro, con un risparmio superiore ai 130 euro rispetto al prezzo di listino.

Electrolux Comfort 600 scheda tecnica: caratteristiche, sconto e prezzo

Facile da installare e da utilizzare, l’Electrolux Comfort 600 combina una grande potenza di raffrescamento a funzionalità smart davvero utili per migliorare il comfort climatico in casa. Il condizionatore portatile del produttore svedese non richiede chissà quali interventi di installazione: grazie al kit incluso nella confezione, infatti, potrai facilmente sistemarlo vicino a qualunque finestra di casa e, nel giro di una manciata di minuti, iniziare a utilizzarlo per raffrescare gli ambienti.

La versione in offerta su Amazon è dotata di una potenza di raffrescamento di 9.000 BTU: più che sufficienti per far abbassare la temperatura di qualche grado in stanze di 25 metri quadrati o più. Inoltre, può essere collegato alla rete Wi-Fi di casa ed essere controllato a distanza tramite l’app per smartphone. In questo modo potrete accenderlo o programmarlo anche quando siete in ufficio o fuori a cena, così da trovare casa fresca al vostro arrivo.

Acquistarlo oggi, come accennato inizialmente, è più conveniente che mai. L’Electrolux Comfort 600 è infatti disponibile con uno sconto del 43%, grazie al quale il prezzo scende al punto più basso di sempre su Amazon. Lo pagherete solamente 399,00 euro, con un risparmio di 300 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

