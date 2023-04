Amazon, le migliori offerte della settimana: sconti incredibili

Tante nuove offerte con sconti vertiginosi questa settimana su Amazon. Come oramai ci ha abituato, ogni inizio di settimana troviamo nuove promo imperdibili su Amazon. E si spazia tra tantissimi dispositivi differenti: si va dal classico e intramontabile smartphone, fino a un nuovissimo dispositivo smart che trasforma il citofono in un dispositivo intelligente. Passando, logicamente, per smart TV, smartwatch e tanti altri elettrodomestici per la casa. Questa settimana noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi i dispositivi più interessanti, come ad esempio il realme GT 2 Pro, uno smartphone premium disponibile con uno sconto eccezionale del 40% che fa risparmiare 300€. Oppure il Poco Watch, un orologio lowcost in offerta con uno sconto del 50% e che costa veramente poco. Tantissimi dispostivi differenti che trovate nella lista qui in basso: basta cliccare sul link e verrete indirizzati direttamente alla pagina prodotto.

Amazon: le migliori offerte della settimana

Smartphone top di gamma con sconti che permettono di risparmiare 300€, lavatrice top di gamma che costano la metà e anche una promo lancio che riguarda il nuovissimo Ring Intercom: qui in alto trovate tutte le migliori offerte della settimana su Amazon. Basta cliccare sul link e vi si aprirà la pagina prodotto. Se, invece, volete approfondire un po’ di più sulle caratteristiche dei singoli dispositivi, basta scorrere verso il basso e troverete una breve descrizione: buona lettura.

realme GT 2 Pro

Questa settimana troviamo in offerta con uno sconto eccezionale l’ottimo realme GT 2 Pro, uno smartphone top di gamma che a questo prezzo ha veramente pochi rivali. Lo sconto del 40% permette di risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. A bordo troviamo il prestante processore Snap 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Altrettanto interessante lo schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz che permette un utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. Nella parte posteriore un comparto fotografico impreziosito da un sensore da 50MP di livello professionale che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per rendere le immagini perfette, anche in condizioni di scarsa luminosità. A chiudere il cerchio la batteria da 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza problemi.

realme 9

Altra offerta che riguarda un ottimo smartphone dell’azienda cinese. Questa volta è il realme 9, uno smartphone lowcost pensato per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo cerca un dispositivo super affidabile. Esattamente la descrizione di questo dispositivo. Il processore Snadpragon 695 supporta anche il 5G e lo schermo con refresh rate fino a 120Hz è una goduria per gli occhi. La batteria, con un utilizzo normale, ti accompagna anche per due giorni e la fotocamera da 50MP è la ciliegina sulla torta. Grazie allo sconto del 35% il prezzo scende a meno di 170€: difficile trovare di meglio spendendo così poco.

POCO Watch

Potrà sembrare una battuta scontata, ma questo smartwatch ha veramente tanto da dire. Stiamo parlando del POCO Watch, smartwatch lowcost della famiglia Xiaomi che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 50% e lo si paga esattamente la metà. Le caratteristiche sono esattamente quelle che si cercano in un dispositivo di questo genere: schermo ampio e con una buona luminosità, più di 100 modalità sportive supportate e un monitoraggio avanzato della salute (battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e dello stress). Non manco un chip GNSS che utilizza i quattro principali sistemi di geolocalizzazione. La batteria può durare fino a un massimo di 14 giorni.

Galaxy Watch5

Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda il Galaxy Watch5, nella versione da 44mm (la più grande tra quelle disponibili). Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto monstre del 41% che fa scendere il prezzo sotto i 200€, facendolo diventare un best buy assoluto. Stiamo parlando di uno dei migliori orologi sul mercato, con sensori avanzatissimi in grado anche di misurare la composizione del proprio corpo. Le modalità sportive supportate sono più di 90 e puoi condividere i risultati con i tuoi amici. A questo prezzo è da comprare subito.

LG 43UQ75006LF

Poteva mancare uno smart TV in questa guida all’acquisto? Certo che no. Anzi ve ne proponiamo addirittura due. Il primo è questo televisore lowcost LG che troviamo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo sconto totale si avvicina al 35% e lo si paga veramente poco per le sue caratteristiche. Lo schermo da 43" è perfetto per il proprio salotto e grazie alla risoluzione 4K si possono vedere film e serie TV con la migliore qualità possibile. Ha diverse modalità di utilizzo che si adattano alla tipologia di contenuto ed è compatibile sia con Google Assistente sia con Alexa.

Samsung TV QLED QE50Q80

L’altro smart TV in super offerta questa settimana è il Samsung TV QLED QE50Q80, disponibile su Amazon con uno sconto ottimo del 50% e si risparmiano esattamente 600€ sul prezzo di listino. Ha uno schermo da 50" con risoluzione 4K e tecnologia QLED, un audio tridimensionale di livello superiore grazie al Dolby Atmos e il processore Quantum 4K adatta le impostazioni in automatico in base alla tipologia del contenuto. Difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo: si tratta di un televisore veramente top di gamma.

Decoder digitale terrestre Nokia

Il passaggio al digitale terrestre DVB-T2 si sta oramai completando, ma se ancora avete problemi nel ricevere correttamente alcuni canali, una soluzione può essere quella di acquistare un decoder per il digitale terrestre. Come ad esempio questo decoder Nokia che troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: lo si paga meno di 20€ grazie allo sconto del 43%. Utilizzarlo è semplicissimo: basta collegarlo al TV e in pochissimi secondi possiamo far partire la ricerca automatica. Ha anche un’uscita USB per collegare un hard disk esterno.

MSI Prestige 14Evo

Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare un nuovo computer, questa è quella che fa per voi. Questa settimana troviamo in esclusiva su Amazon il computer portatile MSI Prestige 14Evo in offerta con uno sconto del 33% e si risparmiano 500€ sul prezzo di listino. Si tratta di un modello veramente top e pensato appositamente per il lavoro: processore Intel i7 di dodicesima generazione, schermo FHD da 14", 16GB di RAM e SSD da 1TB. Super leggero e con un design moderno.

Samsung Smart Monitor M5 da 27"

Dopo il computer non può mancare un monitor. E non uno qualsiasi, bensì il Samsung Smart Monitor M5 da 27". Si tratta di uno schermo che integra una piattaforma per lo smart TV con installate le applicazioni per lo streaming video più importanti, da Netflix ad Amazon Prime Video. Oggi è disponibile con uno sconto del 39% e costa meno di 200€. Super prezzo per un ottimo schermo da lavoro e per il divertimento.

iRobot Roomba 692

I robot aspirapolvere sono oramai uno degli elettrodomestici smart che non può mancare nella propria abitazione. Su Amazon è disponibile in offerta l’ottimo iRobot Roomba 692 con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 200€. Puoi controllarlo tramite l’app dello smartphone ed è adatto a qualsiasi tipologia di pavimento (lo puoi utilizzare anche sui tappeti). Ha un sistema di pulizia in tre fasi che cattura lo sporco, la polvere e i detriti.

Lavatrice LG F4WV710S2EA

Ultra offerta super top della settimana. Riguarda la lavatrice top di gamma LG F4WV710S2EA con motore Inverter Direct Drive che assicura una potenza molto elevata. L’intelligenza artificiale LG AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, con il 18% in più di cura dei tessuti. Disponibile anche il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante che elimina il 99,9% degli acari della polvere. Grazie allo sconto del 52% si risparmiano quasi 800€ sul prezzo di listino.

Echo Dot 5ª generazione + TP-Link Tapo Lampadina

Tornano in offerta i bundle composti dallo smart speaker Echo Dot di quinta generazione più un dispositivo smart. Questa settimana lo troviamo abbinato con la lampadina smart Tp-Link Tapo multicolore, ideale per cominciare a trasformare la propria abitazione in una smart home. Grazie allo sconto del 47% si risparmia quasi 40€ sul prezzo di listino. Un ottimo bundle per cominciare ad acquistare dispositivo per la casa intelligente.

Telecamera di sicurezza Tp-Link Tapo C200

Tra i prodotti più venduti su Amazon negli ultimi giorni c’è questa telecamera di sicurezza Tp-Link Tapo C200. Il merito è dello sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la si paga poco più di 25€. Ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un dispositivo di questo genere: buona qualità delle immagini (1080p), visione notturna, notifiche quando rileva qualche movimento sospetto e anche l’audio bidirezionale per comunicare con le persone presenti in casa. Per allontanare i malintenzionati ha anche una sirena d’allarme e un avviso luminoso.

Ring Intercom

Appena arrivato e già in super offerta. Stiamo parlando di Ring Intercom, un dispositivo che si collega al proprio citofono di casa e lo rende intelligente. Ricevi le notifiche direttamente sullo smartphone se qualcuno suona e grazie all’audio bidirezionale puoi parlarci direttamente dal telefono o dal tablet. Puoi anche aprire la porta a distanza utilizzando l’app. Solo per questa promo lancio lo troviamo in offerta con uno sconto del 62% e lo si paga meno di 50€.

