Guida all'acquisto di una soundbar

Le migliori soundbar consentono di ottimizzare l’audio del televisore, usufruendo di un suono avvolgente e immersivo per un’esperienza video più coinvolgente. Si tratta di dispositivi con i quali ottenere una qualità audio superiore, con un suono più nitido e dettagliato e la massima valorizzazione di bassi, medi e alti, una soluzione ideale per lo streaming di film e serie TV, oppure per rendere più appassionanti i videogiochi. Vediamo come scegliere il device audio giusto e quali sono le soundbar migliori da comprare per ogni fascia di prezzo.

Soundbar: a cosa serve?

Una soundbar è un apparecchio alternativo al classico e ingombrante impianto audio, un dispositivo di dimensioni compatte da collegare al televisore per migliorarne le prestazioni acustiche. I nuovi TV e smart TV, infatti, sono molto sottili e non dispongono in genere di altoparlanti potenti, perciò l’audio non è sempre di ottima qualità ma risulta un po’ sacrificato. Con una soundbar è possibile ottenere un audio più potente e di maggiore qualità, utilizzando la cassa o il diffusore come uno speaker esterno del televisore.

Soundbar: come funziona esattamente?

Il funzionamento di una soundbar è simile a quello di un altoparlante per il TV convenzionale, tuttavia all’interno di una cassa unica possono essere presenti diversi speaker integrati. Il risultato è un audio surround avvolgente, in quanto il suono viene fatto rimbalzare per le pareti dell’ambiente allo scopo di creare un audio più suggestivo e immersivo. Inoltre questi dispositivi hanno dimensioni ridotte, con la possibilità di appoggiarli sul mobile del televisore o montarli a parete.

Si tratta di un sistema audio tutto in uno, con il quale migliorare la qualità sonora del televisore in modo semplice e immediato, senza collegamenti particolari né la necessità di trovare spazio per un grande impianto audio. Ovviamente un sistema home theater fornisce una qualità sonora superiore, poiché dispone di elementi distinti ognuno dei quali svolge una funzione specifica. Ad ogni modo le soundbar hanno un rapporto qualità-prezzo elevato, rappresentando un ottimo compromesso per migliorare la qualità audio in maniera facile e senza spendere troppo.

Come scegliere una soundbar

Nella scelta della soundbar migliore bisogna considerare alcuni aspetti, analizzando una serie di caratteristiche tecniche e funzionalità dei dispositivi in commercio. Le soundbar attive sono modelli completi subito pronti all’uso, infatti hanno tutti i componenti essenziali per potenziare il suono, sebbene in alcuni casi potrebbe essere consigliabile aggiungere anche un subwoofer. Le soundbar passive invece devono essere collegate con altoparlanti esterni, inoltre è possibile comprare a parte gli altri elementi, una soluzione adatta agli appassionati del suono e chi desidera personalizzare il sistema audio.

Un altro fattore da tenere in conto è la potenza audio, un valore indicato in Watt, con i prodotti casalinghi che in genere arrivano fino a 3-400 W. Una soundbar più potente consente di impostare un volume più basso, riducendo le distorsioni e aumentando la qualità sonora rispetto a un prodotto meno potente. Non bisogna trascurare anche il numero di canali della soundbar, infatti i modelli con più canali assicurano un suono più avvolgente, partendo dai dispositivi più semplici ed economici con appena 2 canali, fino a quelli top di gamma con 7 o perfino 10 canali.

Soundbar con o senza subwoofer? In alcuni prodotti il numero di canali viene espresso con la sigla 2.0 o 2.1: nel primo indica che non c’è un sistema dedicato per i bassi, nel secondo invece è presente anche un subwoofer, quindi l’audio sarà più nitido e corposo. Infine è importante valutare la connettività della soundbar, verificando la predisposizione del device per i collegamenti HDMI, USB, ottici, jack audio da 3,5 mm o Ethernet. Inoltre questi apparecchi possono collegarsi tramite cavo, oppure essere wireless con connessione Bluetooth, NFC o Wi-Fi, in alcuni casi anche con funzionalità smart come il controllo remoto.

Quale soundbar scegliere

Sul mercato si possono trovare tantissimi modelli di soundbar diversi, dai dispositivi più economici fino a quelli top di gamma per chi vuole un audio di altissima qualità. La scelta dipende dal budget a disposizione e dal tipo di effetto sonoro che si desidera ottenere, considerando anche la compatibilità con il proprio televisore. Tra le migliori soundbar da acquistare ci sono apparecchi audio tradizionali e device wireless, con soluzioni smart e dispositivi davvero facili da installare.

Le migliori soundbar economiche fino a 100 euro

Nella fascia di prezzo al di sotto dei 100 euro si possono trovare ottime proposte per chi non vuole spendere troppo, con un’ampia scelta di dispositivi semplici ma funzionali con i quali ottimizzare la qualità audio del proprio televisore o smart TV. Ecco quali sono le soundbar economiche migliori da comprare.

Majority Bowfell Soundbar 2.1

La soundbar più economica in assoluto

Majority Bowfell Soundbar 2.1

Un ottimo prodotto low price è la soundbar 2.1 Majority Bowfell, un dispositivo compatto e facile da montare con design sottile e suono HD. Presenta un subwoofer integrato per garantire bassi profondi e corposi, una potenza di 50 W e una connessione wireless Bluetooth per evitare l’ingombro del filo. Dispone anche di un’ampia connettività, con ingresso jack audio da 3,5 mm, cavo RCA, porta USB e AUX.

Perché comprarla? Soundbar economica con montaggio a parete adatta a chi vuole spendere poco.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 50 W

Subwoofer integrato

App per controllo remoto

Montaggio a parete

RCA, USB, AUX

Snowdon Soundbar II

La migliore soundbar economica per piccoli ambienti

Snowdon Soundbar II

Una delle migliori soundbar economiche è la Snowdon Soundbar II, un modello wireless con connettività Bluetooth 5.0 per un collegamento stabile e preciso con il televisore. Il dispositivo ha una buona potenza di 120 W, adatta a piccoli ambienti come la camera da letto, ha una forma allungata e un pratico telecomando in dotazione. Viene proposta con il cavo RCA incluso, è compatibile con la connessione ottica e il cavo AUX, ha un peso di 1,2 Kg e prevede il montaggio a parete per sfruttare appieno lo spazio a disposizione.

Perché comprarla? Soundbar economica indicata per piccoli ambienti con TV da 24 a 50 pollici.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 50 W

Subwoofer integrato

Telecomando in dotazione

Montaggio a parete

Cavo RCA e AUX

Soundbar Wireless Panasonic SC-HTB200EGK

Soundbar Bluetooth elegante e compatta

Soundbar Wireless Panasonic SC-HTB200EGK

La Panasonic SC-HTB200EGK è una soundbar compatta e leggera, un dispositivo audio da 80 W di potenza con collegamento wireless Bluetooth. Presenta due canali per una diffusione compatibile con piccole stanze, ha la predisposizione per HDMI, l’input ottico e una porta USB. Non dispone di un subwoofer integrato, tuttavia offre un audio di buona qualità e supporta le tecnologie Dolby Digital e DTS Digital Surround, inoltre è in grado di riprodurre contenuti in streaming anche dai dispositivi mobili tramite lo Smart Networking Bluetooth.

Perché comprarla? Soundbar economica, compatta ed elegante, perfetta per piccole stanze e budget ridotti.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 80 W

0 canali

Dolby Digital, DTS Digital Surround

Smart Bluetooth

ARC, HDMI, USB, ottico

Le migliori soundbar di fascia media fino a 250 euro

Nel range di prezzo da 100 a 250 euro sono presenti ottime soundbar, con i prodotti di marchi prestigiosi come Samsung, LG e Yamaha. Si tratta di apparecchi molto apprezzati per aumentare la resa sonora del televisore, rendendo film, serie TV, documentari, videogiochi ed eventi sportivi più coinvolgenti e appassionanti. Vediamo quali sono le soundbar migliori di fascia media.

Soundbar Bluetooth LG SN4

La soundbar migliore per qualità-prezzo

Soundbar Bluetooth LG SN4

Tra le migliori soundbar di fascia media per qualità-prezzo c’è la LG SN4, un dispositivo ideale per usufruire di una qualità audio superiore e un’esperienza sonora immersiva. Si tratta di una soundbar wireless con 2.1 canali e subwoofer wireless separato, con una potenza di 300 W, woofer in carbonio e sistema AI Sound Pro per adattare le impostazioni audio al tipo di contenuto in modo automatico. Vanta una connettività completa con Bluetooth, cavo ottico o HDMI, per collegarla facilmente a un TV LG o al proprio smartphone Android o iOS.

Perché comprarla? Soundbar moderna e potente per chi vuole un audio di ottima qualità.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 300 W

Subwoofer wireless

Canali 2.1

AI Sound Pro

HDMI o cavo ottico

Soundbar 2.1 Sony HT-S350

La migliore soundbar con subwoofer di fascia media

Soundbar 2.1 Sony HT-S350

Una delle soundbar con subwoofer più interessanti sul mercato è la Sony HT-S350, un modello con 2.1 canali, connettività Bluetooth e una potenza di 320 W. Questa soundbar è adatta anche a grandi ambienti, come zone living open space e ampie camere da letto, offrendo un suono profondo e dettagliato senza distorsioni. L’audio a 360 gradi è assicurato dalla tecnologia S-Force PRO Front Surround, per ottenere un’esperienza cinematografica senza l’utilizzo di speaker posteriori aggiuntivi, con predisposizione per il cavo HDMI ARC e ingresso ottico.

Perché comprarla? Soundbar potente con un audio avvolgente adatta anche a grandi ambienti.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 320 W

Subwoofer wireless

Canali 2.1

S-Force PRO Front Surround

HDMI ARC, cavo ottico, USB

Samsung Soundbar A530/ZF

La migliore soundbar per i bassi

Samsung Soundbar A530/ZF

Un eccellente soundbar wireless è il modello Samsung A530/ZF, un dispositivo potente da 380 W con 2.1 canali e un audio di altissima qualità. Il device del brand coreano propone un suono 3D Surround per un’esperienza acustica avvolgente, con subwoofer wireless separato per usufruire della massima libertà nell’installazione. Viene fornito anche un comodo telecomando per la gestione da remoto della soundbar e del subwoofer, con supporto per il cavo HDMI, porta USB e ingresso ottico.

Perché comprarla? Soundbar ideale per chi vuole un audio potente con bassi profondi.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Potenza 380 W

Subwoofer wireless separato

Canali 2.1

Telecomando per controllo remoto

HDMI ARC, cavo ottico, USB

Le migliori soundbar top di gamma oltre 250 euro

Chi desidera un audio di alta qualità deve necessariamente optare per una soundbar di fascia alta, spendendo oltre 250 euro per riuscire ad acquistare un dispositivo dalle prestazioni sonore eccellenti. Scopriamo quali sono le soundbar top di gamma migliori da comprare disponibili sul mercato, per vivere un’esperienza unica con qualsiasi contenuto riprodotto sullo smart TV o il televisore.

Diffusore Soundbar Bose Solo 5 TV

Ottima soundbar per i bassi e il parlato

Diffusore Soundbar Bose Solo 5 TV

Per un audio di qualità superiore un ottimo prodotto è il sistema audio Bose Solo 5 TV, un diffusore soundbar caratterizzato da un design moderno, una connettività senza fili con tecnologia Bluetooth e il controllo remoto tramite telecomando. Si tratta di un dispositivo all-in-one, in grado di fornire un suono straordinario per migliorare l’ascolto di qualsiasi tipo di contenuto. È compatibile con il collegamento tramite cavo audio ottico, analogico o coassiale, inoltre si può montare a parete per ridurre l’ingombro.

Perché comprarla? Soundbar semplice da installare per valorizzare i bassi e il parlato.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

Cavo audio digitale ottico incluso

Peso 1,69 Kg

Telecomando per controllo remoto

Cavo ottico, coassiale, jack da 3,5 mm

Soundbar 3.1 Sony HT-G700

La soundbar migliore con suono ultra surround

Soundbar 3.1 Sony HT-G700

Tra le soundbar migliori in assoluto c’è la Sony HT-G700, un modello Bluetooth per la connessione senza fili in modalità wireless, con 3.1 canali e tecnologia Dolby Atmos/DTS: X. Con questo dispositivo è possibile ottenere un suono avvolgente e multidirezionale, con una potenza di 400 W e soluzioni innovative come Vertical Surround Engine e S-Force PRO Front Surround per un’esperienza sonora cinematografica. Dispone anche di un potente subwoofer wireless, tasti specifici per ogni modalità d’ascolto e connessioni HDMI ARC, o digitale ottico.

Perché comprarla? Soundbar potente con suono avvolgente anche per grandi ambienti.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

3.1 canali

Dolby Atmos/DTS:X

Subwoofer wireless

Potenza 400 W

Soundbar Bluetooth JBL BAR 9.1

La migliore soundbar in assoluto per veri i puristi dell’audio

Soundbar Bluetooth JBL BAR 9.1

Il top di gamma tra le migliori soundbar è la JBL BAR 9.1, un dispositivo true wireless surround con tecnologia Bluetooth e subwoofer separato. Propone un suono Dolby Atmos e DTS:X 3D, con una potenza di 820 W per prestazioni acustiche di livello superiore, anche in ambienti molto grandi e in sale cinema private. Ha una configurazione a 9.1 canali, per un suono avvolgente e immersivo senza compromessi, con autonomia degli altoparlanti di 10 ore con una sola ricarica. Dispone del modulo Wi-Fi integrato, con supporto per AirPlay 2 e Google Chromecast per lo streaming.

Perché comprarla? Soundbar con audio potente e avvolgente per un’esperienza cinematografica di alto livello.

Caratteristiche principali

Soundbar True Wireless

9.1 canali

Dolby Atmos/DTS:X

Subwoofer wireless

HDMI, USB, Wi-Fi

Potenza 820 W