Le migliori marche di TV e i prodotti da acquistare

Conoscere le migliori marche di TV è importante per essere certi di compiere la scelta giusta, acquistando un televisore di qualità al giusto prezzo. Ogni brand propone una serie di prodotti specifici, dotati di tecnologie particolari e funzionalità che li rendono unici, con soluzioni molto differenti tra le varie marche di televisori. I diversi modelli presentano caratteristiche peculiari in termini di connettività, efficienza energetica, risoluzione, tipologia di display e funzionalità smart, perciò è importante sapersi orientare in modo consapevole. Ecco quali sono le migliori marche di televisori, con gli aspetti principali che le contraddistinguono e i TV di punta da comprare.

Samsung: la migliore marca TV in assoluto

Nel settore dei televisori Samsung è senza dubbio una delle marche più conosciute e apprezzate, un brand in grado di offrire un’ampia scelta di TV per ogni fascia di prezzo ed esigenza. L’azienda coreana propone TV 4K ad alta definizione, televisori più economici HD e Full HD di dimensioni compatte, fino agli esclusivi Crystal UHD e ai nuovissimi Neo QLED 8K. Il prodotto di punta sono i TV QLED Samsung, capaci di assicurare un’esperienza ai massimi livelli per lo streaming TV e non solo.

Gli smart TV Samsung si adattano bene anche al gaming e ai contenuti sportivi, mettendo a disposizione prestazioni adeguate in qualsiasi circostanza. Si tratta di prodotti versatili, efficienti e con bassi consumi energetici, dotati di funzionalità smart come la compatibilità con gli assistenti virtuali Alexa e Google Assistant. Anche la qualità d’immagine è ottimale grazie a sistemi avanzati per gestire l’illuminazione, con display che forniscono una buona definizione anche nei modelli low price del brand senza deludere mai le aspettative.

Samsung UE32T4300AKXZT

Samsung UE32T4300AKXZT

Un televisore Samsung entry level è il modello UE32T4300AKXZT, un TV LED da 32 pollici con qualità di risoluzione HD Ready. Viene proposto con il supporto per le abilità di Alexa, per usare i comandi vocali e agevolare l’utilizzo delle varie funzionalità smart del dispositivo, inoltre dispone di porte USB e HDMI per il collegamento dei device esterni. La tecnologia PurColor fornisce una definizione adeguata, con un buon contrasto e colori vividi, compresa un’ampia gamma cromatica e il tuner DVB-T2 per il digitale terrestre.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD

USB, HDMI

DVB-T2

Alexa, Google Assistant, AirPlay 2

Samsung UE43AU8070UXZT

Il migliore TV Samsung per qualità-prezzo è il televisore LED 43 pollici UE43AU8070UXZT, uno smart TV con Crystal Display 4K UHD progettato appositamente per l’alta definizione. È dotato di Alexa integrata, un design moderno ed elegante, il modulo Wi-Fi per il collegamento alle reti wireless, il Bluetooth e porte USB, HDMI e Ethernet. Dispone del potente processore Cristal 4K, il suono adattivo e tecnologie che consentono di usufruire di colori brillanti e immagini sempre nitide e a fuoco.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K UHD

USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

DVB-T2

Alexa integrata

Samsung QE65Q60TAUXZT

Samsung QE65Q60TAUXZT

Uno dei migliori televisori QLED Samsung è il modello QE65Q60TAUXZT, uno smart TV 65 pollici ad alta risoluzione con qualità 4K Ultra HD e Alexa integrata. Vanta sfumature di colore impeccabili grazie alla tecnologia Quantum Dot con Quantum HDR, mentre la retroilluminazione Dual LED aumenta il contrasto e rende ogni scena più realistica. Il processore Quantum 4K supporta la riproduzione di immagini definite con l’assistenza dell’intelligenza artificiale sviluppata da Samsung, con opzione Multi View per guardare diversi contenuti allo stesso tempo.

Caratteristiche principali

TV LED 65 pollici

Risoluzione 4K UHD

Quantum HDR

DVB-T2

Alexa integrata

LG: tra le migliori marche TV per TV OLED

Chi desidera comprare un TV OLED deve necessariamente rivolgersi a LG, tra le migliori marche di televisori sul mercato con le sue tecnologie innovative per l’alta definizione. Oltre agli OLED 4K Ultra HD il brand propone anche televisori LED a prezzi accessibili, caratterizzati da prestazioni importanti con supporto completo per il nuovo digitale terrestre e il satellitare di seconda generazione DVB-S2. Naturalmente non mancano anche i TV 8K con upscaling e risoluzione quattro volte superiore al 4K.

Tra le novità dell’azienda coreana ci sono i TV NanoCell, per visualizzare contenuti video senza distorsioni e sfruttare tutta la potenzialità della tecnologia LED. Chi invece vuole risparmiare un po’ può scegliere tra un vasto assortimento di televisori Full HD e smart TV HD. I prodotti top di gamma della marca supportano il gaming con HDR e funzionalità specifiche, inoltre sono compatibili con HDR10+, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos.

LG 32LM6370PLA

LG 32LM6370PLA

Un prodotto adatto a chi non vuole spendere troppo è il TV LED Full HD LG 32LM6370PLA, uno smart TV da 32 pollici con Dolby Audio, supporto per Dolby Digital e un poderoso processore quad core. C’è il modulo Wi-Fi per collegare il TV alla rete internet in modalità wireless, oppure si può connettere con smartphone e tablet tramite Bluetooth, con porte HDMI e USB. Il suono è ricco e dettagliato grazie alla tecnologia Virtual Surround Plus, con casse integrate che creano esperienze immersive e un design moderno ed elegante.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione Full HD

Processore Quad Core

HDR10, HLG

DVB-T2/S2

Audio Surround

LG 43UP77006LB

LG 43UP77006LB

LG è considerata una delle marche di televisori migliori per i modelli ad alta definizione, come dimostra il TV 4K UHD LG 43UP77006LB. Questo device da 43 pollici ha numerose funzioni smart, presenta Alexa e Google Assistant integrati, la tecnologia FILMMAKER MODE per vivere un’esperienza cinematografica e il modulo Wi-Fi. Viene venduto con il telecomando puntatore, inoltre dispone dell’affidabile processore quad core 4K e del sistema operativo webOS 4.5.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K UHD

Processore Quad Core 4K

Alexa e Google Assistant integrati

DVB-T2/S2

Telecomando puntatore

LG OLED55C14LB

LG OLED55C14LB

Il miglior TV OLED LG è il televisore 55 pollici 4K UHD OLED55C14LB, equipaggiato con il potente processore α9 Gen4 e l’efficiente piattaforma webOS 6.0. Anche in questo caso sono presenti sia Google Assistant sia Alexa integrati, con 4 porte HDMI per collegare device esterni senza perdere la qualità dell’alta definizione. I pixel autoilluminanti assicurano una risoluzione eccezionale anche nelle sequenze dinamiche più complesse, con Dolby Atmos e Dolby Vision IQ che garantiscono prestazioni audiovisive d’eccellenza.

Caratteristiche principali

TV LED 55 pollici

Risoluzione 4K UHD

Processore α9 Gen4

Alexa e Google Assistant integrati

DVB-T2/S2

Dolby Atmos e Dolby Vision IQ

Philips: la marca TV migliore per lo streaming TV

Tra le marche di televisori migliori c’è ovviamente anche Philips, multinazionale olandese fondata nel 1891 con una lunga tradizione alle spalle. L’azienda propone una vasta gamma di TV con tutte le fasce di prezzo, concentrandosi soprattutto sui prodotti low price più accessibili e i televisori di fascia media. Il brand mette a disposizione tecnologie LED e OLED, con schermi ad alta risoluzione HD, Full HD e 4K Ultra HD, con un contrasto elevato e un’espressione cromatica ottimale.

Il prodotto più apprezzato al momento sono i televisori Philips Ambilight, in grado di fornire immagini molto realistiche e un audio cinematografico. Questi device proiettano la luce dei LED anche dietro il TV, in questo modo creano un effetto particolare che rende i dispositivi unici nel loro genere. Anche il design dei TV Philips è moderno e ricco di fascino, inoltre non mancano funzionalità avanzate e un’interazione multimediale coinvolgente con le piattaforme Android adoperate dall’azienda olandese.

Philips 6600 Series 32PHS6605/12

Philips 6600 Series 32PHS6605/12

Un televisore economico Philips è il modello 6600 Series 32PHS6605/12, un TV LED 32 pollici con risoluzione HD Ready e modulo Wi-Fi integrato per la connessione internet wireless. La tecnologia LED e il sistema Pixel Plus HD assicurano una risoluzione grafica nitida e accurata, con porte HDMI per il collegamento con device esterni senza perdere le prestazioni audiovisive. Il sistema operativo è Saphi, ottimizzato per la smart TV allo scopo di agevolare l’uso delle principali applicazioni di streaming, con equalizzatore a 5 bande e altoparlanti potenti incorporati.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD

Pixel Plus HD

DVB-T2/S2/C

Saphi Smart TV

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12

Il Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 è un TV LED Ambilight da 50 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, un eccellente televisore di fascia media con processore P5 Picture ottimizzato per l’alta definizione. Lo smart TV del brand propone Alexa integrata per sfruttare appieno tutte le abilità con i comandi vocali, il supporto Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. Sono presenti porte USB e HDMI, con contenuti HDR fluidi e un ampio campo visivo da ogni angolazione possibile.

Caratteristiche principali

TV LED Ambilight 50 pollici

Risoluzione 4K UHD

Alexa integrata

DVB-T2/S2/C

Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+

Philips 43PUS8506

Philips 43PUS8506

Tra i migliori TV Philips c’è il modello Ambilight 43PUS8506, un televisore 43 pollici con risoluzione 4K UHD. Si tratta di uno smart TV Android con suono Atmos e Dolby Vision, immagini con illuminazione adattiva tramite HDR e tecnologia a LED intelligenti. Il design è sottile e moderno, con bordi ridotti e un look elegante. Il processore P5 offre prestazioni elevate, con una nitidezza perfetta e colori vividi e accessi, oltre al supporto per Alexa e Google Assistant, con funzionamento immediato delle app di streaming tramite la piattaforma Android e Google Play Store.

Caratteristiche principali

TV LED Ambilight 43 pollici

Risoluzione 4K UHD

Alexa e Google Assistant

Android TV

DVB-T2/S2/C

Dolby Vision, Dolby Atmos