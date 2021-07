Tra i migliori tablet economici i dispositivi nella fascia di prezzo sotto i 200 euro sono device molto popolari, tra i prodotti più venduti in assoluto in questa categoria. In particolare, si tratta di apparecchi semplici ma funzionali, adatti al tempo libero per assistere a un film in streaming, giocare online oppure navigare su internet tramite Wi-Fi o reti mobili 4G LTE. Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il modello giusto, con la nostra selezione dei migliori tablet sotto i 200 euro da acquistare.

Quale tablet sotto i 200 euro comprare

Nella fascia di prezzo tra 100 e 200 euro sono presenti molti dei tablet Android più gettonati del settore. Ovviamente non sono presenti funzionalità evolute disponibili sui modelli top di gamma, come il modulo per le connessioni 5G o schermi ad alta risoluzione. Tuttavia ci sono ottimi dispositivi con display HD o Full HD, processori efficienti e una buona autonomia, alcuni dei quali compatibili anche con la ricarica veloce per caricare velocemente il device in poco tempo.

Naturalmente è importante prediligere tablet con sistema operativo Android 10, per usufruire di un software più aggiornato e performante, inoltre bisogna considerare anche la RAM per un’esperienza ottimale e una capacità di archiviazione di almeno 32 GB. Quasi tutti i dispositivi sono dotati de modulo Wi-Fi, mentre soltanto alcuni propongono anche il supporto per le connessioni mobili 4G LTE. Infine è necessario tenere conto della possibilità di espandere la memoria con una microSD, la qualità del sensore fotografico e la maneggevolezza del tablet.

I migliori tablet sotto i 200 euro

Se non vuoi spendere molto puoi trovare ottimi prodotti acquistabili online ad un costo davvero interessante, con un’ampia scelta di device di brand importanti come Blackview, Samsung e Lenovo. Vediamo quali sono i migliori tablet economici sotto i 200 euro.

Auzmai Mate8

Auzmai Mate8

Un ottimo tablet sotto i 200 euro è l’Auzmai Mate8, un dispositivo con schermo da 10,1 pollici, sistema operativo Android 10 e modulo Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz. Questo device è equipaggiato con un efficiente processore quad-core a 1,6 GHz, una RAM da 4 GB, una memoria interna da 64 GB espandibile fino a 128 GB tramite microSD e una batteria da 6000 mAh che garantisce una lunga autonomia. Pesa appena 500 grammi, un aspetto che rende il tablet leggero e maneggevole anche in mobilità, in più dispone di un ingresso audio jack da 3,5 mm per le cuffie cablate e una fotocamera posteriore da 8 MP.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Display da 10,1 pollici

Memoria da 64 GB espandibile

RAM da 4 GB

Modulo Wi-Fi

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Batteria da 6000 mAh

Jusyea J6

Jusyea J6

Un tablet economico a meno di 200 euro è il Jusyea J6, caratterizzato da un design moderno ed elegante, un peso ridotto, il sistema operativo Android 10 e la certificazione Google GMS (Google Mobile Services). Viene venduto con una ricca dotazione di serie che include le cuffie, la penna digitale touchscreen, il mouse wireless e la tastiera Bluetooth, per trasformare il tablet in un vero e proprio pc portatile. Il dispositivo è proposto con uno schermo da 10,1 pollici e risoluzione 1280×800 pixel, 4 GB di RAM e una memoria di 64 GB espandibile, con Bluetooth 4.0, modulo Wi-Fi, fotocamera posteriore a 8 MP e batteria da 6000 mAh.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Display da 10,1 pollici

Memoria da 64 GB espandibile

RAM da 4 GB

Modulo Wi-Fi

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Batteria da 6000 mAh

Lenovo Tab M10 HD

Lenovo Tab M10 HD

Il tablet Lenovo Tab M10 HD è un modello più accessibile rispetto alla versione con risoluzione Full HD, tuttavia mette a disposizione prestazioni ottimali per la navigazione, il gioco online e anche lo streaming di film e serie TV. Non manca il sistema operativo Android 10, l’affidabile processore MediaTek Helio P22T con 2 GB di RAM e una memoria espandibile da 32 GB, con modulo Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Acquistandolo online su Amazon Italia viene offerto con 3 mesi di abbonamento incluso al servizio musicale premium Amazon Music Unlimited, per accedere gratuitamente alla piattaforma per lo streaming audio senza restrizioni dell’azienda di Seattle.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Display da 10,1 pollici

Memoria da 32 GB espandibile

RAM da 2 GB

Modulo Wi-Fi e Bluetooth 5.0

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Blackview Tab8

Blackview Tab8

Il Blackview Tab8 è un tablet 10 pollici ad alte prestazioni, adatto allo streaming in alta definizione, alla didattica a distanza e ovviamente anche allo svago. Questo apparecchio è dotato di uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, sistema operativo Android 10 e doppia connettività, con modulo Wi-Fi e supporto per le reti 4G LTE. Dispone di una RAM da 4 GB e una memoria interna di 64 GB, un processore octa-core, una potente batteria da 6580 mAh e un’eccellente fotocamera posteriore da 13 MP, con Bluetooth, Face ID per il riconoscimento biometrico e configurazione Dual SIM.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Display da 10,1 pollici

Memoria da 64 GB espandibile

RAM da 4 GB

Modulo Wi-Fi e 4G LTE

Fotocamera posteriore 13 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7

Il tablet sotto 200 euro migliore è il Samsung Galaxy Tab A7, proposto in questa versione con memoria da 32 GB e RAM da 3 GB. Il device è dotato di uno schermo immersivo da 10,4 pollici, con tecnologia WUXGA+ e rapporto 16:6:10 per fornire un’esperienza coinvolgente e un ampio angolo di visione. Il processore octa-core assicura performance adeguate per la navigazione, le app e il gaming mobile, inoltre c’è il sistema operativo Android 10 e il modulo Wi-Fi per le connessioni wireless, con fotocamera principale da 8 MP e sensore fotografico da 5 MP per i selfie.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Display da 10,4 pollici

Memoria da 32 GB espandibile

RAM da 3 GB

Modulo Wi-Fi

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Batteria da 7040 mAh