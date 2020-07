I tablet sono tra i dispositivi elettronici più versatili, da utilizzare per l’intrattenimento, il lavoro o lo studio. L’ampia scelta di modelli permette di scegliere facilmente l’opzione più adeguata, considerando le proprie esigenze e la finalità d’uso della tavoletta. In questa guida abbiamo raccolto i migliori tablet economici da acquistare nel 2020, una selezione di apparecchi con un buon rapporto qualità-prezzo e un costo al di sotto dei 150 euro, una soluzione ideale per chi non vuole spendere troppo.

Come scegliere un tablet economico

Un tablet economico è una scelta adatta a diverse situazioni, infatti si tratta di apparecchi con buone performance, abbastanza leggeri e in grado di offrire una buona autonomia. Per capire quale modello acquistare bisogna tenere conto delle attività da svolgere con il dispositivo, ad esempio per usarlo spesso fuori casa è indispensabile il supporto per le reti mobili 4G, per inserire una scheda SIM e connettersi anche in modalità senza problemi. Al contrario per adoperare la tavoletta a casa o in ufficio basta il modulo Wi-Fi, con la possibilità di collegarti alle reti wireless fisse.

Ovviamente la maggior parte dei device sono tablet Android, infatti gli iPad presentano un prezzo molto più elevato, così come i modelli proposti da Samsung. Allo stesso tempo non mancano le opzioni per spendere meno di 150 euro, con diversi dispositivi validi Huawei, Lenovo, Vankyo e Meberry. Prima di finalizzare l’acquisto è importante verificare le dimensioni dello schermo, la qualità di risoluzione, il tipo processore e la capacità d’archiviazione, preferendo sempre tablet con memoria espandibile per una maggiore autonomia.

Migliori tablet economici 2020

I tablet economici sono dispositivi semplici ma funzionali, in grado di offrire prestazioni adeguate per un uso normale, con tantissimi modelli tra cui scegliere in base alle proposte delle aziende del settore. Ecco i migliori modelli a basso costo da comprare subito ad un prezzo conveniente.

Vankyo S7

È davvero difficile trovare un tablet più economico del Vankyo S7 (scopri quanto costa su Amazon), un dispositivo ultracompatto e leggero perfetto per la mobilità, con schermo da 7 pollici e risoluzione 1024×600 pixel. Il device è dotato del sistema operativo Android 9 Pie, per scaricare tutte le app dal Play Store di Google, associato ad un processore quad-core con RAM da 2 GB e memoria di 32 GB espandibile, con una batteria da 2900 mAh che offre una buona autonomia. Per la connettività c’è il modulo Wi-Fi per le connessioni wireless, il Bluetooth 4.2, il GPS e la radio FM, con doppia fotocamera da 5 e 2 MP, due altoparlanti incorporati e un sistema di retroilluminazione.

DuoDuogo G10

Per spendere veramente poco è possibile comprare il tablet DuoDuogo G10, un modello con schermo da 10,1 pollici e sistema operativo Android 9 Pie. Questo dispositivo è dotato della doppia connettività, con la possibilità di collegarlo alle reti internet wireless oppure alle connessioni mobili grazie al supporto 4G, con due slot per ospitare una SIM e microSD allo stesso tempo. Viene proposto con un processore quad-core con 3 GB di RAM e memoria di 32 GB, con una fotocamera da 8 MP posteriore con flash HDR, un sensore anteriore da 5 MP, GPS, Bluetooth e una batteria da 8000 mAh, con 12 mesi di garanzia da parte del venditore. Acquistalo ora da Amazon.

Huawei MatePad T8

Uno dei tablet economici con il miglior rapporto qualità-prezzo è il Huawei MatePad T8, un dispositivo compatto con schermo da 8 pollici e aggiornamento del sistema operativo con EMUI 10, versione personalizzata dal brand cinese basata su Android 10. Il device è leggero e compatto con un peso di appena 310 grammi, perfetto da portare sempre con sé, con un processore octa-core ad alte prestazioni e una batteria da 5100 mAh. Questa tavoletta, che puoi comprare su Amazon, presenta il modulo Wi-Fi per il collegamento con le connessioni wireless, una RAM di 2 GB e una memoria interna di 16 GB, con sistema Eye Comfort per proteggere la vista.

Yotopt G12

Lo Yotopt G12 non è solo un tablet economico, infatti è uno dei pochi modelli venduto direttamente con tastiera, per una tavoletta 2 in 1 che diventa simile a un PC portatile e supporta anche i mouse Bluetooth. Il device, acquistabile su Amazon, è un modello Dual SIM con possibilità di connettersi alle reti mobili 4G LTE, oltre ovviamente alle connessioni wireless, con 3 slot per le due schede SIM e una microSD. All’interno dispone di un processore quad-core con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile, uno schermo da 10 pollici e il sistema operativo Android 9 Pie. Non mancano il GPS e la connettività Bluetooth, comprese due fotocamere da 5 e 2 MP.

Amazon Fire HD 8

Un device progettato appositamente per i servizi Amazon è il Fire HD 8, un tablet da acquistare a circa 100 euro pensato per assistere ai contenuti video di Prime Video, leggere gli eBook del Kindle Store, oppure ascoltare i brani di Prime Music e Unlimited. L’apparecchio presenta un display da 8 pollici leggero e maneggevole, con una grande capacità d’archiviazione che prevede 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. La batteria garantisce un’autonomia di lunga durata, fino a 12 ore in riproduzione video e audio, con un buon processore quad-core a 2 GHz, tuttavia bisogna prestare attenzione perché non supporta le app del Play Store di Google. Compralo subito su Amazon.

Goodtel G3

Un tablet economico per il lavoro e lo studio è il Goodtel G2, caratterizzato da una pratica custodia in pelle che consente di trasformare la tavoletta in un PC portatile, con bloccaggio dello schermo in posizione verticale e collegamento di una tastiera Bluetooth inclusa nella dotazione di serie. Questo tablet Android presenta un display da 10 pollici, una doppia fotocamera da 8 + 5 MP, 4 GB di RAM e una memoria di 64 GB, con modulo Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0 e supporto per le reti mobili 4G. Il suo utilizzo principale è l’ufficio, grazie al suo design professionale e alla configurazione versatile, con una dotazione impeccabile per un tablet davvero completo. È disponibile su Amazon.

Yestel X7

Tra i tablet economici 2020 più venduti c’è il modello Yestel X7, in grado di ottenere tantissime recensioni positive su Amazon (scopri il prezzo su Amazon). La tavoletta propone uno schermo da 10 pollici con risoluzione 1200×800 pixel, una fotocamera posteriore da 8 MP e un sensore frontale da 5 MP, con sistema per la diminuzione dell’affaticamento della vista e un rapporto d’aspetto di 24:15. Il tablet Yestel è robusto e moderno, è dotato di un processore quad-core a 1,3 GHz con 4 GB di RAM e memoria di 64 GB, con sistema operativo Android e compatibilità con le app Google. Per la connettività ci sono il Bluetooth, il GPS e il modulo Wi-Fi, con batteria da 8000 mAh e supporto per le reti mobili 4G LTE con funzione Dual SIM.

Meberry M6

Un ottimo tablet economico da acquistare è il Meberry M6, un modello con sistema operativo Android 9 Pie e schermo da 10 pollici. Questo dispositivo presenta una risoluzione video HD 1200×800 pixel, con un processore da 4 GB di RAM e memoria interna di 64 GB espandibile fino a 128 GB tramite microSD. La batteria da 8000 mAh è piuttosto potente, assicurando un’autonomia fino a 8 ore in riproduzione video, inoltre c’è una fotocamera posteriore da 8 MP e un sensore ottico anteriore da 5 MP. Buona anche la connettività, con modulo Wi-Fi per le connessioni wireless, supporto Dual SIM, GPS e USB Type-C. Acquistalo su Amazon.

Lenovo Tab E10

Moderno ed elegante, il tablet Lenovo Tab E10 è un dispositivo potente e affidabile, dotato di uno schermo 10 pollici con risoluzione HD e sistema operativo Android Oreo Go Edition. All’interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 210, con 1 GB di RAM e memoria di 16 GB espandibile fino a 128 GB tramite microSD. La connettività di questo tablet Lenovo è wireless attraverso modulo Wi-Fi (puoi acquistarlo su Amazon), con un peso di 531 grammi e una buona autonomia. Sono presenti anche due fotocamere, una posteriore da 5 MP e una frontale da 2 MP, con un sistema audio avvolgente con tecnologia Dolby Atmos e due altoparlanti incorporati.

Huawei MediaPad T3

Per chi desidera acquistare un tablet a meno di 150 euro, uno dei modelli più indicati è senz’altro il Huawei MediaPad T3 (lo trovi qui su Amazon). Si tratta di un device equilibrato, con un design raffinato e un display da 10 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, proposto con una bellissima cornice in alluminio anodizzato. Questo tablet cinese è equipaggiato con un processore quad-core a 1,4 GHz, con 2 GB di RAM e memoria di 16 GB espandibile fino a 128 GB, abbinato al sistema operativo Android 7 aggiornabile, con un sistema per il filtraggio del blu e la riduzione dell’affaticamento della vista. L’autonomia è garantita fino a quasi 10 ore in riproduzione video, grazie a una batteria agli ioni di litio da 4800 mAh.