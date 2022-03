Migranti tra Africa ed Europa: arriva la serie

Il dramma dei migranti che attraversano l’Africa e il Mediterraneo per raggiungere l’Europa è uno dei temi di grande attualità affrontati nella nuova serie tv Sky Original intitolata Unwanted, di cui sono al momento in corso le riprese. La storia è liberamente tratta dal libro Bilal di Fabrizio Gatti.

La serie tv sarà composta da otto episodi ed è stata creata e scritta da Stefano Bises. Alla regia c’è Oliver Hirschbiegel, regista tedesco che ha già firmato titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven, che ha vinto il Sundance Film Festival. Unwanted, che sarà disponibile su Sky e NOW, è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e Sascha Rosemann, per Indiana da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen, per Sky Studios da Nils Hartmann e Sonia Rovai.

Da quale libro è tratta la serie Unwanted

Come accennato, la serie Unwanted è liberamente tratta dal libro-inchiesta Bilal, pubblicato a gennaio 2022 in una nuova edizione da La nave di Teseo. Per scriverlo, il giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti ha viaggiato in prima persona lungo le rotte del Sahara conoscendo e vedendo con i propri occhi non solo i migranti, ma anche coloro che lucrano sulla loro disperazione.

La trama: di cosa parla Unwanted

La trama di Unwanted racconta cosa succede quando la nave da crociera Orizzonte, con a bordo turisti occidentali, si imbatte in un’imbarcazione naufragata e trae in salvo il gruppo di migranti che vi era a bordo.

Gli spettatori vedranno intrecciarsi le storie dei passeggeri e quelle dei naufraghi, almeno fino al momento in cui la situazione precipita improvvisamente: quando alcuni migranti scoprono che la Orizzonte li sta riportando in Libia, in preda alla disperazione prendono in ostaggio la nave. Pregiudizi, razzismo, speranza, dolore, umanità e tolleranza saranno alcuni dei temi sul tavolo.

Il cast: chi recita in Unwanted

La serie, scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero, vanta un folto cast nel quale compaiono Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib e Jonathan Berlin.

Altri interpreti sono Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

Quando esce Unwanted

Per il momento non è stata indicata la data del debutto di Unwanted su Sky e Now. Le riprese sono attualmente in corso, quindi è possibile che l’esordio avvenga entro la fine del 2022.