The Gilded Age 3, chi c'è di nuovo nel cast

Cosa sappiamo della terza stagione di The Gilded Age, il dramma in costume di Julian Fellowes: le anticipazioni sulla trama, le new entry del cast e le ipotesi sulla data di uscita

Fonte foto: Sky

Ci saranno diversi volti nuovi nella terza stagione di The Gilded Age, il dramma storico scritto e creato da Julian Fellowes, uno che di storie in costume se ne intende: è lui infatti che, tra le altre cose, ha creato, scritto e prodotto esecutivamente la pluripremiata serie Downton Abbey. La serie tv HBO, che in Italia è trasmessa su Sky e in streaming su NOW, è ambientata intorno al 1880 e porta sullo schermo lo scontro di vedute tra aristocrazia e nuova borghesia statunitensi.

Cosa sappiamo di The Gilded Age 3

The Gilded Age è stata rinnovata per la terza stagione nel dicembre 2023, pochi giorni dopo il finale della stagione 2. «Siamo così orgogliosi di ciò che Julian Fellowes e la famiglia Gilded Age hanno realizzato», aveva dichiarato a Deadline Francesca Orsi, Head of HBO Drama Series & Films.

«Dai costumi alla scenografia, alla performance, lo show ha affascinato davvero tante persone settimana dopo settimana. Insieme ai nostri partner di Universal Television, siamo entusiasti di continuare questa grande storia per una terza stagione».

Dal momento che la seconda stagione termina nell’ottobre 1883, è probabile che la terza stagione si svolgerà nel 1884. Sempre ripensando a come è finita la precedente stagione, inoltre, è lecito immaginare che nei nuovi episodi si assisterà alle ripercussioni delle parole di Bertha, che ha sostanzialmente promesso la mano di sua figlia Gladys al Duca di Buckingham.

Probabilmente ci saranno risvolti interessanti anche per Agnes, che faticherà a rimanere in un ruolo più sottomesso dopo che Ada ha preso il controllo delle finanze della famiglia Van Rhijn.

The Gilded Age 3: le novità su cast e trama

Per quanto riguarda le new entry del cast, nella terza stagione di The Gilded Age ci sarà anche Phylicia Rashad (nella foto sotto), nota soprattutto per il ruolo di Clair in I Robinson.

Rashad interpreterà Elizabeth Kirkland, una donna di Newport che viene da una famiglia abbastanza rinomata e di spicco: non sarà disposta a compromettere i principi della élite a cui appartiene, specialmente quando si tratta di difendere gli interessi di suo figlio.

Phylicia Rashad is among four new cast members who have been added to Season 3 of HBO‘s ‘The Gilded Age.’ https://t.co/YZvv25tkwE pic.twitter.com/RQzQaDIB0x — Shadow and Act (@shadowandact) June 17, 2024

Jordan Donica (visto in Streghe) interpreterà invece il figlio di Eizabeth, un affascinante dottore di vedute relativamente ampie di nome William Kirkland.

Si aggiungono al cast della stagione 3 anche Brian Stokes Mitchell (visto in Mr. Robot e qui nei panni di Frederick, patriarca dei Kirkland) e Victoria Clark (nota per La verità sul caso Harry Quebert e qui nel ruolo di Joan Carlton, una brillante donna dell’alta società newyorkese che si ritrova suo malgrado in una situazione oltraggiosa).

Quando esce The Gilded Age 3

La data di uscita di The Gilded Age 3 non è ancora stata annunciata.

Carrie Coon, che interpreta Bertha, ha già anticipato che la produzione della terza stagione non entrerà in conflitto con le riprese di The White Lotus 3 (l’attrice è nel cast di entrambe le serie tv).

Sempre Coon ha fatto sapere che le riprese di The Gilded Age 3 potrebbero iniziare a luglio 2024. Se così fosse, con ogni probabilità la serie tv uscirebbe (in Italia su Sky e in streaming su NOW) nel corso del 2025.