Milan Games Week 2019: i giochi e gli eventi più attesi

24 Settembre 2019 - Tutto pronto per la nona edizione della Milan Games Week. L’evento videoludico più atteso dagli appassionati gamer italiani aprirà i battenti venerdì 27 settembre presso la Fiera di Milano Rho. Una manifestazione straordinaria dove fino a domenica 29 settembre sarà possibile assistere alla presentazione di 55 titoli, di cui ben 22 anteprime assolute per l’Italia.

Un’occasione unica per incontrare personaggi e guru del settore, seguire gli eventi dedicati all’esport, fenomeno al quale quest’anno è stato dedicato un intero padiglione e dove sarà possibile seguire live tornei nazionali e internazionali nelle aree allestite da ESL e PG Esports. Non solo gaming: nel corso dell’evento milanese ci sarà spazio anche per la musica, con i concerti dal vivo di Elodie, Marracash, Didy e Mamacita il 27 settembre, Capo Plaza il 28 settembre e Mondo Marcio con Chadia Rodriguez il 29 settembre.

Milan Games Week 2019: le anteprime italiane

Alla kermesse milanese, senza dubbio una delle più importanti in Europa, sarà possibile ammirare per la prima volta nel nostro paese ben 22 giochi: Doom Eternal (Bethesda), Dragon Quest XI S Edizione Definitiva (Nintendo), Dreams (Sony), FIFA 20 (Electronic Arts), Final Fantasy VII Remake (Square Enix), GRID (Koch Media), Just Dance 2020 (Ubisoft), Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari (Nintendo), Luigi’s Mansion 3 (Nintendo), Mario & Sonic ai Giochi Olimpici 2020 (Nintendo), Marvel’s Avengers (Square Enix), Marvel’s Iron Man VR (Sony), MediEvil (Sony), NiOh 2 (Sony), Ori and the Blind Forest Definitive Edition (Nintendo), Pandemic (Nintendo), Pokémon Spada e Scudo (Nintendo), The Witcher 3: Complete Edition (Nintendo) e, infine, Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft).

Milan Games Week 2019: le aree dedicate

CD Projekt RED e Bandai Namco Entertainment Italia hanno annunciato la presenza dell’atteso gioco di ruolo Cyberpunk 2077 al quale è stato dedicato un intero stand e dove sarà possibile scoprire in anteprima tutte le particolarità del gioco. Riflettori puntati anche su Death Stranding, il nuovo gioco ideato da Hideo Kojima, creatore della celebre serie Metal Gear, nell’area dedicata al mondo della PlayStation dove sarà anche possibile assistere ad una demo giocata di Watch Dogs Legion.

Milan Games Week 2019: esports

Vere e proprie arene digitali saranno a disposizione dei più grandi campioni di esports, che si sfideranno in una serie di tornei durante la tre giorni della Milan Games Week 2019. League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Supercell, Clash Royale, ma anche l’ultima tappa di qualificazione della GT Sport e-Cup di Mercedes-Benz, l’immancabile Fortnite con la Battle Royale e la competizione di Project Cars 2.

Inoltre, in esclusiva italiana, arriva per la prima volta al Milan Games Week la Champions Virtual League, gara ormai storica dove si affronteranno le squadre più forti e valide d’Italia per la conquista del titolo di campioni. Infine, spazio anche al mito di Call of Duty con la Call of Duty Premier CUP, la competizione che vede i top players italiani sfidarsi nella modalità Decerto.