Milano protagonista della serie Blocco 181

La città di Milano e le sue comunità multietniche sono le protagoniste di Blocco 181, nuova serie Sky Original e prima in-house Sky Studios italiana, prodotta insieme a TapelessFilm e Red Joint Film. Il debutto degliotto episodi è fissato per maggio: saranno visibili suSky ein streaming su NOW.

Blocco 181 viene descritta come una “favola nera e iperrealistica" ambientata tra i complessi di periferia e i grattacieli scintillanti di Milano. Alla serie tv ha tra l’altro contribuito anche il rapper Salmo, che ha svolto il ruolo – per lui inedito in una serie – di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. La regia è di Giuseppe Capotondi (già noto per Suburra – La serie e La Doppia Ora) insieme aCiro Visco (Gomorra, Non mi lasciare e Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio. Gli autori sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei.

La trama di Blocco 181: di cosa parla

Gli otto episodi della serie tv hanno per protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse che, in modi differenti, devono confrontarsi con conflitti generazionali, lotta per la conquista del potere, amore, vendetta e ambizione. L’intera vicenda si svolge nel blocco 181 – da qui il nome della serie -, un complesso edilizio situato nella periferia milanese che spicca per contrasto con i quartieri della finanza e della moda e gli ambienti urbani del centro, più moderni e raffinati.

I giovani al centro della storia sono Ludo e Mahdi, due amici legati uno all’altro come fratelli, e Bea, una ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita.

Il cast di Blocco 181

Nel cast di Blocco 181 ci sono Laura Osma (già vista in El Chapo) nei panni di Bea, Alessandro Piavani (Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) in quelli di Ludo e Andrea Dodero (Non Odiare, Mental, L’Allieva) in quelli di Mahdi.

Tra gli attori ci sono ancheAlessandro Tedeschi (già visto in Petra, Curon e Non Mentire) che interpreta Lorenzo, il dealer del quartiere; eSalmo, il suo braccio destro. Alessio Praticò (Il Miracolo, Il Cacciatore, Il Traditore) è invece Rizzo, il boss del quartiere.

La sceneggiatura della serie tv è firmata da Francesca De Lisi, Dario Bonamin e Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

Quando esce Blocco 181

Come anticipato, l’uscita della serie tv è prevista per maggio 2022 su Sky e in streaming su NOW. Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, quindi non resta che avere pazienza e aspettare l’annuncio ufficiale della data.