Elite Mini HX90: l'anti Mac mini è in sconto su Amazon

Quando vogliamo acquistare un computer, in genere ci concentriamo sulle migliori offerte di laptop o di dispositivi portatili, leggeri, poco ingombranti e anche potenti. Il limite, però, dei computer di questo tipo è dato dalla dimensione dello schermo. Chi lavora o studia da casa lo sa bene: ad un certo punto si scopre che bisogna acquistare un monitor più grande per evitare di affaticare troppo la vista. Il che si traduce nella creazione di una postazione fissa. Ciò che blocca molto spesso le persone, dall’adottare una postazione con computer fisso è data dall’ingombro occupato da un case.

Ma c’è da dire che oramai i case dei computer da scrivania, nel tempo, sono diventati sempre più piccoli e sottili e progettati con una particolare attenzione alle forme e al design. Il punto di riferimento, in questo caso, è il Mac mini di Apple che è piccolissimo e potentissimo. Ma anche nel mondo Windows ci sono esempi di computer in miniatura potenti e ben riusciti. Come ad esempio il Minis Forum EliteMini HX90, un top di gamma nella sua categoria, un computer con prestazioni elevate, perfette per sessioni di lavoro e anche per qualche gioco. Infatti il processore che gestisce tutta la potenza di calcolo è l’AMD Ryzen 9 5900HX, coadiuvato dalla sezione grafica integrata Radeon Vega 8, permette di elaborare rapidamente una grande mole di informazioni. Questo genere di macchina è una valida alternativa Windows a un Mac mini con chip M1. Ed esattamente come per il Mac mini, anche su questo Elite Mini HX90 la bravura degli ingegneri e le componenti di alto livello si pagano cari. Ma, per fortuna, questo modello è oggi in sconto su Amazon.

EliteMini HX90: caratteristiche tecniche

Il Minis Forum EliteMini HX90 misura 19,5×18,8×6,2 cm e praticamente è possibile collocarlo ovunque, ma anche portarselo dietro tra casa e ufficio, se serve.

Il processore usato sull’EliteMini HX90 è l’AMD Ryzen 9 5900HX con GPU integrata Radeon RX Vega 8, affiancato da 32 GB di RAM dual channel (aggiornabile a 64 GB) e a 512 GB di spazio su disco SSD. Molto potente anche il sistema di raffreddamento della CPU, con ventolina attiva.

Grazie alle quattro uscite video HDMI è possibile pilotare altrettanti display a 4K e 60 Hz. Sul retro e davanti ci sono poi 1 porta Ethernet RJ45 da 2,5 Gigabit, 5 porte USB 3.0 (Gen1), 1 x porta USB-C.

EliteMini XH90: l’offerta Amazon

Il mini PC Minis Forum EliteMini XH90 è disponibile nell’unico colore grigio carbone e in vendita a prezzo di listino di 999,99 euro. Ma oggi è disponibile su Amazon con un forte sconto, al prezzo finale di 824,49 euro (-175,50 euro, -18%). Vista la dotazione hardware è un prezzo più che invitante.

