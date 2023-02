Misteri e spionaggio nella serie Rabbit Hole

Sta per arrivare una nuova serie con protagonista Kiefer Sutherland, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Jack Bauer nella serie 24. Si tratta di Rabbit Hole, serie in otto puntate che miscela sapientemente dramma, azione e thriller. E anche un pizzico di mistero. «Non riesco a distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è», dichiara infatti nel trailer il protagonista John Weir lasciando intendere che la storia sovrapporrà i piani della realtà, del ricordo, del sogno e dell’immaginazione.

La trama di Rabbit Hole

Creata da John Requa e Glenn Ficarra, la serie ha per protagonista John Weir, interpretato da Kiefer Sutherland, una spia molto abile nell’arte dell’inganno. A un certo punto però Weir viene incastrato per omicidio da alcuni poteri molto influenti, capaci di controllare la popolazione mondiale. Mentre cerca di difendersi e di capire cosa sta succedendo, il protagonista dovrà anche combattere per salvare la democrazia. Riuscirci (ovviamente) non sarà facile, soprattutto nel momento in cui realtà e illusione si confondono facilmente. «Nel mio lavoro è meglio non fidarsi di nessuno», dice ancora John Weir nel trailer. «Il nemico è ovunque». Tra esplosioni e inseguimenti, la trama si preannuncia avvincente e adrenalinica.

Il cast di Rabbit Hole

Oltre a Sutherland nel ruolo del protagonista, il cast della serie Rabbit Hole include Charles Dance (già visto in Il Trono di Spade) che interpreta Ben Wilson e Meta Golding (Empire) nel ruolo di Hailey Winton. Golding ha recitato tra le altre cose anche nei film The Hunger Games e nella serie Empire.

Enid Graham (Omicidio a Easttown) è Josephine "Jo" Madi, Jason Butler Harner (Ozark) è Valence, Walt Klink (Arctic Circle) è uno stagista e Rob Yang è Edward Homm. Yang è noto soprattutto per il suo ruolo in Succession, ma ha recitato anche nei film The Menu, Glass, True Story e Match e nelle serie Maniac, The Resident e The Sinner.

Tra gli interpreti ci sono anche Mark Winnick, Wendy Makkena e Ishan Davé. I produttori esecutivi sono invece Sutherland, John Requa e Glenn Ficarra (che sono anche i registi), Charlie Gogolak, Suzan Bymel e Hunt Baldwin. Non è la prima volta che Requa e Ficarra lavorano insieme, anzi: il duo in passato ha firmato numerosi progetti, tra cui I Love You Phillip Morris con Jim Carrey ed Ewan McGregor e Focus con Will Smith e Margot Robbie.

Rabbit Hole in streaming

La serie è stata annunciata nel maggio 2021, mentre le riprese si sono svolte a maggio 2022 prevalentemente a Toronto, in Canada. La serie esce fra qualche settimana in streaming in Italia sulla piattaforma Paramount+: l’appuntamento è per il 27 marzo.