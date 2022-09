Modern Love: ora c'è il remake giapponese

Dagli Stati Uniti al Giappone. Cambiano i protagonisti, cambiano le storie, cambia l’ambientazione… a rimanere immutato, però, è il tema principale: le relazioni e l’amore in ogni sua forma. Parliamo della serie Modern Love, il cui remake giapponese (intitolato Modern Love Tokyo) arriva su Prime Video a ottobre.

L’adattamento è diretto da Ryûichi Hiroki, Nobuhiro Yamashita, Naoko Ogigami, Kiyoshi Kurosawa e Naoko Yamda. Atsuko Hirayanagi è invece lo showrunner. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto.

Iscriviti a Prime Video per vedere Modern Love Tokyo

Che cos’è Modern Love

La serie antologica Modern Love è formata da due stagioni, la prima uscita nel 2019 e la seconda del 2021, composte da otto episodi ciascuna. Visibile su Prime Video e diretta da John Carney, è basata sulla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times ed esplora l’amore nelle sue molteplici forme: l’amore per se stessi, sessuale, romantico, familiare, platonico e via dicendo.

L’adattamento giapponese

Modern Love Tokyo ripropone questa serie antologica adattandola al contesto giapponese. Le storie scelte per il remake – sempre tenere, divertenti e commoventi – sono diverse rispetto a quelle già raccontate nella serie originale: anzi, le trame delle singole puntate sono state selezionate anche per la loro adattabilità al contesto nipponico. Un’ulteriore novità rispetto a Modern Love "made in Usa" è che, in questo caso, uno dei sette episodi della serie è fatto con un’animazione.

Nel cast di Modern Love Tokyo ci sono Asami Mizukawa, Hiromi Nagasaku, Yûsuke Santamaria, Sôsuke Ikematsu, Naomi Scott, Atsuko Maeda, Nana Eikura, Tasuku Emoto, Ran Itô, Ryo Ishibashi, Ryô Narita e Kaho.

La trama degli episodi

Nel primo episodio (Nursing My Son, and Some Grievances) Mari cerca di destreggiarsi tra la maternità e la carriera, fino a quando un’importante conferenza non mette alla prova il suo desiderio di allattare al seno a ogni costo il figlio di 3 mesi.

Il secondo episodio (What I’ve Learned From Sleeping With Married Men) parla di Kana, insegnante all’università, divorziata da sei mesi, che ha una serie di avventure sessuali con uomini sposati.

How My Worst Date Ever Became My Best è il terzo episodio: Natsuko, divorziata da anni, accetta di uscire per la prima volta con un uomo, ma intanto ricorda un altro incontro di 30 anni prima. Il quarto episodio ("My Hibernating Wife") parla di Kengo e Mai, sposati da tre anni, e del difficile rapporto tra i due quando lei inizia a soffrire di depressione.

For 13 Days, I Believed Him è il quinto episodio: la protagonista è una cinquantenne single che incontra un uomo grazie a un’agenzia di appuntamenti. Le cose vanno splendidamente, ma poi emergono dei segreti… He Saved His Last Lesson For Me è il sesto episodio, sull’intrigante e platonico rapporto virtuale tra l’insegnante Emma e lo studente giapponese Mamoru. He’s Playing Our Song è il settimo episodio, su un’antica amicizia che nascondeva un amore.

Come vedere Modern Love Tokyo

L’adattamento giapponese della serie antologica Modern Love è visibile dal 21 ottobre 2022 su Prime Video.

