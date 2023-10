Fonte foto: LG

LG aggunge quattro nuovi modelli alla sua gamma di monitor per il mercato professionale: BQ77QB, BQ77QC, BQ75QB e BQ75QC. Sono tutti dotati di docking station integrata, quindi oltre che per visualizzare le immagini del PC servono anche per aumentare il numero di porte di connessione a disposizione dell’utente, in modo da evitare la necessità di usare una docking station aggiuntiva che, oltre a costare denaro, occupa spazio sulla scrivania.

La nuova gamma comprende due modelli con diagonale 34 pollici e rapporto d’aspetto 21:9 , e due modelli da 27 pollici in 16:9. In tutti i casi il pannello è un LCD di tipo IPS, in due casi curvo e in due piatto, e con risoluzione Quad HD/Quad HD+, una via di mezzo tra il Full HD e il 4K.

Per il momento, i quattro nuovi monitor di LG Business non sono in vendita in Italia, ma lo saranno a breve visto che sono stati presentati ufficialmente per il nostro mercato.

LG BQ77QB e BQ77QC: caratteristiche tecniche

Il primo modello della nuova gamma LG è il 34BQ77QB-B. Si tratta di un monitor curvo con display da 34 pollici in 21:9, dotato di pannello IPS con risoluzione Quad HD+ (3.440×1.440 pixel) a 60 Hz e con speaker integrati (5W+5W).

La docking station del monitorr ha una porta USB-C con Power Delivery da 90W, 3 porte USB-A, due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e una porta RJ45. Questo modello della nuova gamma LG è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione oltre a supportare il montaggio VESA.

Il secondo modello della nuova famiglia di monitor LG Business è il 34BQ77QC-B. Si tratta di una versione molto simile al monitor precedente. La scheda tecnica di questa versione include, in aggiunta a quanto visto in precedenza, una webcam 1080p con microfono integrato per la gestione delle videochiamate tramite PC.

LG BQ75QB e BQ75QC: caratteristiche tecniche

LG 27BQ75QB-B è un monitor piatto con display in 16:9 da 27 pollici. Il pannello IPS è dotato di risoluzione Quad HD (2.560×1.440 pixel) e refresh rate a 75 Hz. Anche in questo caso, troviamo un sistema di speaker stereo (5W + 5W) ed una dotazione di porte molto ricca: una HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4, quattro USB-A una USB-C (con Power Delivery da 65 W) e una RJ45.

A completare la nuova famiglia di monitor LG Business c’è un quarto modello: 27BQ75QC-B. Si tratta di monitor praticamente identico al 27 pollici visto in precedenza ma che aggiunge la webcam 1080p con microfono integrato, ripetendo lo schema già utilizzato per i due monitor in 21:9 descritti in precedenza. I due monitor da 27 pollici di LG sono regolabili in altezza, inclinazione, rotazione e pivot.