Mortal Kombat: dove guardare in anteprima il film

Il film di Mortal Kombat arriva in tv e anche in streaming. Sarà un’avventura cinematografica totalmente ispirata alla famosa saga di videogiochi, per la gioia dei tanti fan e gamer seminati nel mondo. La pellicola, diretta da Simon McQuoid, arriverà anche in Italia in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il film sarà incentrato sulle lotte all’ultimo sangue tra i personaggi principali del videogame. In particolare, si fronteggeranno il campione di MMA Cole Young e Sub-Zero. Chi conosce l’universo di Mortal Kombat non farà fatica a cogliere le citazioni, riconoscere i personaggi e tutti i riferimenti alla saga. Ma verrà dato un peso importante anche alla storia, la trama infatti è articolata, perfetta anche per chi non ha mai giocato. La scommessa era quella di creare un film con evidenti richiami al videogioco ma capace, allo stesso tempo, di conquistare un nuovo pubblico, soprattutto gli appassionati di pellicole d’azione. Insomma, non rimane che goderselo alla tv o in streaming.

Mortal Kombat: la trama

La trama del film di Mortal Kombat vedrà come protagonista il campione di MMA Cole Young, che da sempre combatte per soldi e non è a conoscenza della sua eredità ma soprattutto del perché l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung gli stia dando la caccia. Il suo cacciatore peraltro è molto forte, si tratta di Sub-Zero, un guerriero Criomante ultraterreno.

Cole per scontrarsi col suo nemico decide di prepararsi insieme a Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Insieme vengono protetti nel tempio di Lord Raiden, dove iniziano ad allenarsi con una serie di forti guerrieri, come Liu Kang, Kung Lao e Kano. Cole dovrà riuscire a scatenare il suo arcana, cioè il potere che custodisce nell’anima per salvare la sua famiglia e fermare Sub-Zero.

Mortal Kombat: il cast

Nel cast troviamo atleti del mondo delle arti marziali, ma anche attori molto conosciuti.

Lewis Tan (Deadpool 2, "Wu Assassins) interpreta Cole Young; Jessica McNamee (The Meg) sarà invece Sonya Blade; mentre vedremo Josh Lawson (Bombshell) nei panni di Kano.

Tra gli altri attori troviamo:

Tadanobu Asano (Midway) è Lord Raiden,

Mehcad Brooks è Jax

Ludi Lin (Aquaman) è Liu Kang

Chin Han (Skyscraper) è Shang Tsung

Joe Taslim (Star Trek Beyond) è Bi-Han e Sub-Zero

Hiroyuki Sanada (Skyscraper) è Hanzo Hasashi e Scorpion.

Nel cast troviamo anche Max Huang nei panni di Kung Lao, e Sisi Stringer nel ruolo di Mileena.

Uscita film Mortal Kombat: dove guardarlo

Il film è diretto dal pluripremiato regista australiano Simon McQuoid e prodotto da James Wan (i film di The Conjuring, Aquaman), Todd Garner (Into the Storm, Tag), McQuoid ed E. Bennett Walsh (Men in Black: International, The Amazing Spider-Man 2).

La pellicola arriva in Italia in anteprima assoluta il 30 maggio alle 21:15 su Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma NOW. Inoltre, grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema è disponibile prima di tutti on demand nella sezione extra.