Indagatrice dei motori di ricerca, copywriter e giornalista per passione. Sono un presunto personaggio immaginario, vivo scrivendo e scrivo per vivere.

Fonte foto: iStock

Bando alla fantasia, annulliamo ogni tipo di enigma e di spaventoso mistero: potremmo aver scoperto cos’è il mostro di Loch Ness, ma la verità è che questa teoria non si accetta facilmente e non piace granché ai più. Sarà perché ormai da secoli Nessie è diventato parte dell’immaginario collettivo e associarlo a qualcosa di comune è un po’ come dire addio a un sogno, ma di fatto sappiamo che ogni arcano nasce anche per essere interpretato.

Andando al nocciolo della questione, un team di scienziati si è impegnato a cercare, appunto, di capire cosa sia davvero Nessie. E a quanto pare, secondo i loro studi e le loro supposizioni, non si tratterebbe altro che di una grossa anguilla, decisamente fuori misura ma che comunque non ha nulla a che fare con la belva bizzarra che per anni tutti hanno quasi associato a un dinosauro.

Criptozoologia e indagini sul mistero

Esiste un campo delle pseudoscienze che prende il nome di criptozoologia. Questa disciplina priva di fondamento ha a lungo permesso agli appassionati del mistero e del surreale di discutere attivamente sull’esistenza di strane creature leggendarie. Tra queste, come ben sappiamo, c’è il mostro di Loch Ness, un gigante misterioso che vivrebbe, strisciando e nuotando, sul fondo del’omonimo lago scozzese.

L’esistenza di Nessie sarebbe confermata da una serie di foto sgranate, che ha fatto sì che i criptozoologi non solo sostenessero la sua esistenza, ma dichiarassero di aver visto in qualche modo il mostro con i loro occhi. Ciò ha portato gli scienziati più razionali a voler condurre delle indagini, un po’ per curiosità personale e un po’, diciamolo pure, per smentire chi afferma con tanta sicurezza che esistano gli animali leggendari. L’ultimo studio, pubblicato sul web magazine scientifico JMIRx Bio, porta avanti l’ipotesi dell’anguilla.

Anguille europee e dimensioni di un certo rilievo

A capo dello studio troviamo il data analyst Floe Foxon, giovane esperto specializzato nella gestione e nell’analisi dei dati con particolare attenzione al simulation modelling. Foxon ha coinvolto diversi ricercatori e, insieme a loro, ha esaminato i dati su tutti gli avvistamenti di Nessie. Poi ha indagato la fauna del lago e ha in effetti accertato che il numero di anguille catturato nel corso degli anni è stato davvero notevole.

La squadra ha poi catalogato tutte le anguille catturate (sulle quali, a quanto pare, non mancavano annotazioni in quanto la loro pesca è regolamentata) e ha annotato le loro dimensioni corporee medie. Questa fase dello studio ha rivelato che una parte di questi animali acquatici ha dimensioni notevoli, lunghe minimo 1 metro. Per questa ragione, sembra plausibile che i vari avvistamenti di Nessie altro non fossero che l’emersione di una serie di anguille particolarmente grandi.

Mostro leggendario o creatura comune?

Secondo Foxon e il suo team, un’anguilla europea particolarmente grande potrebbe ingannare gli esseri umani e indurli a pensare di aver visto un animale mitologico. Tuttavia, a fronte di questo studio, sono tantissimi invece i criptozoologi che storcono il naso, dicendo che in base alle fotografie l”anguilla” dovrebbe essere lunga da 15 a 20 metri, cosa in realtà impossibile per qualsiasi animale di questa specie.

Le grandi anguille, dunque, potrebbero spiegare alcuni degli avvistamenti, ma non tutti. Dove sta, dunque, la verità? Semplice: nel fatto che bisognerà ancora indagare. E nel fatto che, nel frattempo, possiamo ancora continuare tranquillamente a pensare che Nessie sia qualcosa di più che una creatura comune.