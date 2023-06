Moto edge 30 Neo al prezzo più basso di sempre: è un affare d'oro

Non tutti gli smartphone medio di gamma sono uguali. La scheda tecnica in molti casi è simile, ma ci sono alcuni modelli che si differenziano per la qualità dei materiali, per il design ricercato e per le colorazioni offerte. Uno di questi è sicuramente il Moto edge 30 Neo, una delle ultime creazioni dell’azienda statunitense e che ha fatto il suo debutto sul mercato da qualche mese. Uno smartphone molto interessante e con alcune componenti tecniche di livello superiore, come ad esempio lo schermo OLED con refresh rate fino a 120Hz, oppure la fotocamera principale da 64MP di livello professionale.

Un dispositivo versatile, compatto e dalle buone prestazione, a cui aggiungere oggi anche un prezzo eccezionale. Infatti lo troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto eccezionale del 35% che lo fa diventare immediatamente uno dei telefoni da seguire e da acquistare. Nella sua categoria di riferimento è sicuramente una delle migliori soluzioni disponibili e non a caso ha ottenuto anche il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Insomma, uno smartphone bello non solo da vedere, ma anche e soprattutto da utilizzare.

Moto edge 30 Neo

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Scheda tecnica Moto edge 30 Neo

Uno smartphone medio di gamma, ma con alcune caratteristiche di livello superiore. Il Moto edge 30 Neo è uno dei telefonini più interessanti lanciati dall’azienda statunitense negli ultimi mesi e si va a posizionare in una fascia di mercato presidiata da tutti i produttori. Il Moto edge 30 Neo riesce a stupire grazie a una scheda tecnica equilibrata e a un design moderno.

Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,2" con tecnologia OLED e refresh rate che tocca un picco di 120Hz, il che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano soprattutto con le app social. La luminosità è elevata e lo schermo è ben visibile anche sotto la luce del sole. Presente anche una tecnologia che regola l’emissione della luce blu in modo da non stancare troppo gli occhi. Sotto la scocca troviamo l’affidabile processore Snapdragon 695 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti del dispositivo e il merito è dei sensori scelti da Motorola. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che rende molto più semplice scattare e registrare video anche nelle situazioni più complicate. A supporto un sensore ultragrandangolare da 13MP con cui puoi scattare immagini catturando molto più di ciò che vedi. La fotocamera selfie, invece, è da ben 32MP e grazie alla regolazioni automatiche puoi scattare foto da pubblicare direttamente sui social. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che regola colori e contrasti.

La batteria da 4020mAh ti permette ti arrivare a fine giornata senza troppi patemi e nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica TurboPower da 68W che permette di avere il massimo dell’autonomia in poco più di 30 minuti. Infine, grazie alla funzione Ready For puoi collegare lo smartphone a uno schermo più grande per gestire al meglio videochiamate e videogame.

Moto edge 30 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super sconto e minimo storico per il Moto edge 30 Neo. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 279€, con uno sconto del 35%. Si tratta di una delle migliori promo attive in questi giorni per uno smartphone e anche una delle migliori di tutto il mese. Il risparmio è considerevole: ben 150€. La consegna avviene in tempi rapidissimi (anche meno di ventiquattro ore) e viene gestita direttamente dal sito di e-commerce. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Moto edge 30 Neo