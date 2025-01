Motorola Moto G 2025 e Moto G Power 2025 ufficiali: attacco alla fascia bassa

I nuovi dispositivi di fascia medio-bassa di Motorola già disponibili in USA, a breve probabilmente anche in Europa

Fonte foto: Motorola

Motorola ha appena ufficializzato due nuovi smartphone della gamma Motorola Moto G, sempre più punto di riferimento della fascia media e medio-bassa del mercato. Debuttano, infatti, i nuovi Motorola Moto G 2025 e Motorola Moto G Power 2025.

I due nuovi modelli sono destinati al mercato nordamericano (inizialmente agli USA e poi anche al Canada) ma potrebbero arrivare anche in Europa, probabilmente con un altro nome, per arricchire la sempre più importante, per i bilanci di Motorola, gamma Moto G.

Motorola Moto G 2025: caratteristiche tecniche

Il nuovo Motorola Moto G 2025 ha un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass 3. Sotto la scocca c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300, che permette la connessione alle reti 5G.

Il chip è affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage oltre che da una batteria con capacità di 5.000 mAh e con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 30 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore per le macro da 2 Megapixel. C’è anche una fotocamera frontale, con sensore da 16 Megapixel.

Lo smartphone è DualSIM, con possibilità di usare le eSIM, ed è dotato di un sensore di impronte digitali laterale oltre che del chip NFC. Il sistema operativo è Android 15. Al momento, però, non è chiaro quanti major update arriveranno per il dispositivo.

Il Motorola Moto G 2025 sarà disponibile da fine gennaio con un prezzo di 199,99 dollari.

Motorola Moto G Power 2025: caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G Power 2025 è una versione leggermente migliorata del Moto G 2025. La scheda tecnica include un display IPS LCD da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. In questo caso, il vetro protettivo è Gorilla Glass 5.

Il chip non cambia: sotto la scocca troviamo sempre il MediaTek Dimensity 6300 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore. Oltre al sensore principale da 50 Megapixel, in questo caso troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, con supporto eSIM, ha un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15.

Il Moto G Power 2025 arriverà sul mercato americano a partire da febbraio con un prezzo di 299,99 dollari.