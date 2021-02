Moto G10 e G30: Motorola lancia due nuovi smartphone economici

Due nuovi smartphone economici di Motorola sono arrivati sul mercato: Moto G10 e Moto G30. La società produttrice di smartphone sembra intenzionata a imporsi nel settore della fascia medio-bassa del mercato, lanciando nello stesso giorno il top di gamma Moto G30 e il low cost Moto G10.

Entrambi gli smartphone possono contare sul sistema operativo Android 11, display Max Vision da 6.5 pollici e una capiente batteria da 5000 mAh. Le principali differenze stanno ovviamente nella tipologia di SoC, con Moto G30 equipaggiato con uno Snapdragon 662, mentre il più economico Moto G10 può contare su un processore Snapdragon 460. Diverse anche le velocità di ricarica, di 10 watt per il lowcost G10 e da 20 watt per il top di gamma G30, e i comparti fotocamera sia frontale che sul retro. I due nuovi smartphone arriveranno in Italia a partire dalla fine di febbraio al prezzo di circa 189,90 euro per Moto G10 e 239,90 euro per Moto G30.

Moto G30: le caratteristiche del top di gamma

Il Moto G30 si pone come il top di gamma della fascia media degli smartphone dell’azienda Motorola, con un processore Snapdragon 662 che può contare su 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Lo schermo è un display IPC LCD Max Vision da 6.5 pollici HD+ con frequenza di refresh a 90 Hz. Il dispositivo è dual SIM, supporta la connettività 4G LTE ed è certificato per la resistenza all’acqua come IP52.

La capiente batteria è da 5000 mAh, che garantisce fino a due giorni di autonomia, e sul retro oltre al sensore per le impronte digitali si trova un comparto fotocamera a configurazione quadrupla. Il sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.7 integra la tecnologia Quad Pixel e garantisce foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli altri tre sensori sono un ultra grandangolare da 8 megapixel, un macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è da 13 megapixel.

Moto G10: le caratteristiche del low cost di gamma

Il nuovo Moto G10 di Motorola si pone come il low cost della fascia media del mercato degli smartphone. Il dispositivo presenta una scocca in plastica ed è dotato di display Max Vision da 6.5 pollici HD+, un processore Snapdragon 460, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. La batteria da 5000 mAh garantisce una buona autonomia, fino a due giorni di utilizzo secondo Motorola.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, sul retro troviamo una configurazione quadrupla con sensore principale da 48 megapixel che integra la tecnologia Quad Pixel, e supporta la modalità notturna per foto con scarsa illuminazione. Gli altri sensori sono un ultra grandangolare da 8 megapixel, un macro e un sensore di profondità entrambi da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è equipaggiata con un sensore da 8 megapixel. Il Moto G10 può contare su una serie di strumenti per la personalizzazione My Mux, che vanno dalla possibilità di attivare la fotocamera col movimento del polso oppure associare alle specifiche gesture diverse funzioni.

Moto G10 e Moto G30: quando arrivano e quanto costano

Entrambi gli smartphone di fascia media saranno lanciati sul mercato da Motorola entro la fine di febbraio. Moto G10 sarà disponibile in Italia nella colorazione Aurora Grey al prezzo di 189,90 euro, mentre Moto G30 arriverà nella colorazione Phantom Black al prezzo di 239,90 euro.