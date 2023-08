Moto G54 5G e Moto G84: i due nuovi mid-range di Motorola

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola sta per presentare due nuovi smartphone: il Motorola Moto G54 5G e il Motorola Moto G84. Nei giorni passati i due dispositivi hanno ottenuto la certificazione FCC (Federal Communications Commission), indispensabile per attestare che i device in questione rispettano i limiti imposti per le interferenze elettromagnetiche. Inoltre, grazie a questi documenti è stato anche possibile scoprire alcune interessanti informazioni sui device che andranno ad occupare la fascia intermedia del mercato.

Motorola Moto G54 5G: cosa sappiamo

Il Motorola Moto G54 5G ha un display da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Non è chiaro che tipo di pannello verrà installato su questo smartphone ma, se l’azienda seguisse la strada presa con il precedente Motorola Moto G53 (in foto), potrebbe optare per un IPS LCD. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancheranno 6 o 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Stando alla documentazione FCC, il Motorola Moto G54 5G ha una configurazione a tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 16 MP e uno per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni troviamo, naturalmente, il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 20 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria My UX. Infine, sempre stando alle indicazioni trapelate con le certificazioni FCC, questo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue e Outer.

Motorola Moto G84: cosa sappiamo

Il Motorola Moto G84 dovrebbe avere una scheda tecnica molto simile al Motorola Moto G54 5G anche se le indicazioni disponibili sono molte di meno. In questo caso, infatti, non ci sono conferme sullo schermo che potrebbe essere lo stesso dell’altro modello, magari con dimensioni maggiori. Sappiamo però che il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 778G a cui, stavolta, si affiancano 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Per questo modello non ci sono ancora indicazioni riguardo al comparto fotografico ma non si esclude che Motorola possa aver optato per fotocamere più performanti, un dettaglio che potrebbe rappresentare la vera differenza tra questi due smartphone.

Anche le connessioni sono le stesse dell’altro modello e quindi anche il Motorola Moto G84 ha il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Dovrebbe essere presente anche stavolta il chip per l’NFC. Identica anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 20 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 13 con interfaccia proprietaria My UX.