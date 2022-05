Moto G82 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola, azienda di proprietà della multinazionale cinese Lenovo, ha annunciato ufficialmente il suo nuovo telefono il Moto G82 5G. Il dispositivo presenta specifiche tecniche abbastanza buone e soprattutto un grande schermo con tecnologia OLED e frequenza di aggiornamento molto elevata, due caratteristiche tecniche difficili da trovare nella fascia media.

Il Moto G82 si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 695 presentato ad ottobre 2021. Pur essendo un chip per fascia media, supporta il 5G e offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle app più utilizzate. Per questo motivo lo Snapdragon 695 è uno dei chip più diffusi tra i telefoni 2022 di questa fascia. Nella media la dotazione di memoria, sia di RAM che di memoria interna, peraltro espandibile con scheda microSD. Anche la batteria e il supporto per la ricarica abbastanza rapida non deludono, almeno sulla carta, così come il prezzo di lancio in Italia, che non è bassissimo ma adeguato alla qualità delle caratteristiche offerte dal telefono.

Moto G82 5G: caratteristiche tecniche

Lo schermo del G82 5G di Motorola un Full HD+ OLED a 10-bit da 6.6 pollici, con un refresh rate a 120 Hz e rapporto schermo-scocca del 91,32% (quindi, molto alto). Il sensore d’impronte non è integrato sotto lo schermo, ma sul fianco della scocca.

Sotto il cofano di questo smartphone di fascia media troviamo lo Snapdragon 695 5G, accoppiato a 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, il dispositivo è dotato di tre sensori posteriori: una fotocamera principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), associata a una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Sul davanti, invece, è stata inserita nel foro centrale la selfie-cam da 16 MP.

Comoda la presenza del jack da 3,5 millimetri, per le cuffie cablate, e quella del chip NFC per i pagamenti contacless con lo smartphone (non scontato in questa fascia di prezzo). Abbondante la batteria, da 5.000 mAh e con supporto per la ricarica da 30W.

Moto G82 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Moto G82 5G è già in vendita, anche in Italia, al prezzo di 349,90 euro nelle tonalità Meteorite Gray e White Lily. Il sistema operativo preinstallato è Android 12, con interfaccia MyUX.