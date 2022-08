Moto Tab G62: il nuovo tablet Motorola è ufficiale

Motorola continua a vivere un periodo costellato da numerosi lanci di nuovi dispositivi: oltre al primo smartphone con fotocamera da 200 MP, Motorola X30 Pro (che arriverà come Edge 30 Ultra dalle nostre parti), al rinnovato smartphone pieghevole Motorola Razr 2022 e ad altri smartphone che dovrebbero arrivare a breve, la casa alata ha presentato il nuovo tablet Android chiamato Moto Tab G62.

Al pari dei più recenti smartphone, almeno al momento, si tratta di dispositivi destinati unicamente ad alcuni mercati. Se per Motorola X30 Pro e Razr 2022 il mercato di destinazione è quello cinese (ma Edge 30 Ultra potrebbe arrivare in Europa), il neonato tablet della casa è destinato al solo mercato indiano. Si tratta comunque di un tablet, o meglio di due tablet visto che arriva in due varianti che differiscono solo per la connettività supportata, basato su un’affidabile (ma un po’ datata) piattaforma Qualcomm e dotato di specifiche che lo configurano come un discreto dispositivo per uso da divano o per lo studio, proposto ad un prezzo relativamente interessante.

Motorola Moto Tab G62: caratteristiche tecniche

Motorola Moto Tab G62 è il nuovo tablet di fascia medio-bassa, un dispositivo che racchiude al suo interno molte delle specifiche che troviamo all’interno degli smartphone meno pregiati della serie Moto G 2022 di Motorola.

Il tablet, che gode di un ampio display LCD da 10,6 pollici (in 5:3) con risoluzione Full HD+, circondato da una spessa (ma non esagerata) cornice, è spinto dall’affidabile (ma piuttosto datato) processore Snapdragon 680 di Qualcomm: grazie a questa piattaforma, il produttore ha potuto realizzare, col medesimo hardware, due varianti del tablet, una con supporto alla connettività 4G/LTE e uno con il solo Wi-Fi, ma entrambe con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda di memoria microSD).

Il Moto Tab G62 misura 251,2 x 158,8 x 7,45 mm e pesa 465 grammi (non è proprio un peso piuma) ma ospita al suo interno una batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20 W ed è realizzato con una scocca in metallo e plastica (la versione solo Wi-Fi è anche repellente all’acqua).

Il comparto multimediale è corredato di quattro altoparlanti (dual stereo) con supporto al Dolby Atmos, di un singolo microfono e si completa con una doppia fotocamera: anteriormente troviamo un sensore da 8 MP a fuoco fisso per le videochiamate; posteriormente troviamo (curiosamente) una singola fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione a 118°.

Per quanto concerne la connettività, Motorola Moto Tab G62 offre il supporto alle reti mobili 4G (solo nella variante Wi-Fi + LTE), il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, una porta USB-C per la ricarica o il trasferimento dati e supporta i principali servizi di geolocalizzazione. Lato software, infine, troviamo Android 12.

Motorola Moto Tab G62: quanto costa

Il nuovo Motorola Moto Tab G62 è già disponibile e in pre-ordine in India e le vendite inizieranno ufficialmente il 22 agosto. Di seguito, ecco i prezzi di vendita per il mercato indiano:

Motorola Moto Tab G62 (solo Wi-Fi): 15.999 rupie indiane (198 euro al cambio attuale)

Motorola Moto Tab G62 (Wi-Fi + LTE): 17.999 rupie indiane (222 euro)

Non vi sono informazioni circa l’eventuale arrivo di questo tablet su altri mercati, tra cui quello italiano: l’unica certezza è che, qualora arrivasse dalle nostre parti, i prezzi di vendita subirebbero un aumento a causa delle tasse e delle spese di importazione.