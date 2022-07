Motorola, come sarà il nuovo low cost Moto G32

In molti si chiedono come sarà il nuovo low cost Moto G32. Sebbene al lancio ufficiale manca ancora un po’ di tempo, una nuova indiscrezione ci racconta alcuni dettagli che riguardano il comparto dedicato alla fotografia e le tonalità del telefono: ecco tutto quello che sappiamo, comprese le presunte caratteristiche tecniche del device.

Il prossimo telefono di fascia bassa di Motorola è al centro di alcuni rumor provenienti dal noto e affidabile leaker OnLeaks, che racconta alcuni dettagli sul look del Moto G32. Stando all’indiscrezione, il dispositivo dell’azienda di Lenovo avrà una scocca in limatura lucida e sarà disponibile nelle colorazioni rosso, nero, grigio e argentato. Sul posteriore, inoltre, saranno presumibilmente collocate tre fotocamere e la cornice inferiore del telefono (il mento) sarà abbastanza "importante". Ricordiamo che da rumor precedenti era emerso che lo smartphone sarebbe stato dotato di una fotocamera principale particolarmente interessante, se consideriamo il prezzo abbordabile con cui il device arriverà sul mercato.

Moto G32: come sarà

Il telefono dovrebbe avere un pannello IPS LCD da 6,5 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Il processore scelto per il Moto G32 dovrebbe essere l’Unisoc T606, accoppiato presumibilmente ad una RAM da 3 GB e uno spazio di archiviazione interno con due tagli, vale a dire da 32 GB o 64 GB.

Sul fronte della fotografica, il nuovo entry-level della compagnia di Lenovo dovrebbe contare su un retro a triplo sensore: accanto all’obiettivo principale da 50 MP, ci aspettiamo di trovare un sensore macro da 2 MP e uno per la profondità da 2 MP. Sul davanti, invece, dovrebbe essere collocata una fotocamera per i selfie da 8 MP.

Abbastanza grande dovrebbe essere la batteria, dato che il Moto G32 dovrebbe contenere una cella da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 33 W. Oltre al classico jack audio per le cuffie (che molti utenti ancora apprezzano e preferiscono agli auricolari wireless), Motorola dovrebbe corredare il suo device anche di uno scanner per le impronte digitali, posto lateralmente.

Moto G32: prezzo e disponibilità

Stando alle già citate indiscrezioni, il Motorola Moto G32 dovrebbe approdare sul mercato al prezzo di 229 euro, per la versione base. Lo smartphone dovrebbe essere presentato entro settembre 2022.