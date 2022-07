Motorola Moto G32 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo le molteplici indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, Motorola ha finalmente ufficializzato il Moto G32. Smartphone di fascia media, Moto G32 presenta delle caratteristiche comunque da tenere d’occhio, soprattutto se si desidera un telefono dallo schermo grande e dal comparto fotografico apprezzabile, oltre ad un prezzo abbastanza conveniente.

In effetti, il Motorola Moto G32 arriva sul mercato europeo ad una cifra abbordabile, pur avendo dalla sua parte le carte in regola per piacere ad un nutrito numero di utenti. A partire da ciò che ha sotto il cofano, vale a dire un processore Qualcomm per mid-range e prodotto con processo a 6 nm, chip che può accontentare chi chiede prestazioni buone al suo device. Anche sul fronte fotografico il nuovo smartphone di Lenovo può piacere, grazie ad un totale di quattro obiettivi (tre sul retro e uno sul davanti); interessanti anche le colorazioni disponibili e il comparto audio.

Motorola Moto G32: com’è

Il Motorola Moto G32 offre uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici, di tipo LCD IPS, e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Per quanto riguarda il processore, il telefono ha a bordo un Qualcomm Snapdragon 680 (un octa-core con frequenza massima di 2,4 GHz e GPU Adreno 610), accoppiato a 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile ulteriormente grazie ad una scheda microSD).

Sul fronte fotografico, il Moto G32 presenta una configurazione posteriore tripla, con un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Sul davanti, invece, è posizionato un obiettivo per gli autoscatti da 16 MP.

Lo smartphone conta su una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica "TurboPower 30" da watt, presenta il jack cuffie da 3,5mm e un sensore per le sensore di impronte digitali. Tra le altre dotazioni, ricordiamo il doppio altoparlante, doppio microfono, la tecnologia Dolby Atmos e le dimensioni pari a 161,78×73,84×8,49mm e un peso di 184 grammi.

Infine, il Motorola Moto 32 arriva nelle tre colorazioni Mineral Gray, Satin Silver, Rose Gold e ha a bordo il sistema operativo Android 12 di Google.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone Motorola Moto G32 approda sul mercato europeo ad un prezzo abbastanza conveniente e pari a 209,99 euro. Al momento, purtroppo il brand di Lenovo non ha fatto sapere se il device arriverà in Italia, ma ci sono molte probabilità che ciò accada.