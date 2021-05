Motorola crede nella ricarica wireless: accordo con GuRu

Morotola ha siglato con GuRu un accordo che punta in alto nel settore della ricarica wireless. Sfruttando la tecnologia proprietaria del nuovo partner, l’azienda produttrice di smartphone mira a realizzare il primo telefonino in grado di caricare le proprie batterie a distanza, senza la necessità di contatto con una piastra.

Con la ricarica over-the-air, Motorola e GuRu potrebbero rivoluzionare completamente il mondo della carica degli smartphone. Si tratta di un grande passo in avanti per Motorola: sebbene in passato sia stata tra i primi innovatori di un settore – quello della telefonia – ancora agli albori, successivamente ha deciso di limitare l’introduzione di novità non essenziali sui suoi dispositivi. Ma, grazie alla recente partnership con GuRu, potrebbe tornare in vetta come primo esempio tangibile di "true wireless" dedicato al mondo dell’alimentazione di accumulatori senza bisogno di essere posizionati sul alcun pad.

Motorola e GuRu, come funziona la ricarica wireless

GuRu, società specializzata in strumenti di alimentazione over-the-air attraverso l’utilizzo di circuiti integrati e moduli a onde millimetriche, integrerà sui sistemi Motorola una tecnologia proprietaria denominata Smart RF Lensing. Il funzionamento si basa sull’utilizzo di moduli miniaturizzati che forniranno energia ai dispositivi posti a distanza dalla fonte, potendo però contare su un trasferimento efficiente e di precisione.

Le dimensioni ridotte di tali elementi hanno le carte in regola per trovare posto in maniera armonica all’interno della scocca dei più moderni smartphone, garantendo inoltre una comodità non indifferente agli utilizzatori dei device che potrebbero dire addio a caricabatterie e cavi. “ In Motorola lavoriamo costantemente per portare sul mercato innovazioni in grado di migliorare la vita dei nostri consumatori ", ha affermato Dan Dery, VP Product di Motorola. " Con questa soluzione forniremo un assaggio della libertà e della flessibilità di cui gli utenti possono godere con una rivoluzionaria tecnologia di alimentazione wireless over-the-air “.

Motorola e GuRu, il futuro della ricarica sarà over-the-air?

Sebbene vi siano ancora molti passi da compiere prima di poter toccare con mano l’operato di GuRu sui dispositivi Motorola, appare evidente come una scelta di questo tipo potrebbe spalancare le porte a una trasformazione senza precedenti. “ L’innovazione è sempre stata parte del DNA di Motorola ", ha dichiarato Florian Bohn, CEO e co-fondatore di GuRu.