Fonte foto: Flipkart

Il nuovo Motorola Edge 50 Pro sta arrivando. Lo smartphone, destinato a diventare il modello di riferimento del brand per la fascia media, sarà svelato il prossimo 3 aprile, almeno per quanto riguarda il mercato indiano. Sul popolare e-commerce Flipkart, in attesa del debutto ufficiale dello smartphone, è già disponibile una pagina dedicata allo smartphone di Motorola che anticipa i dettagli completi sul dispositivo e sulla sua scheda tecnica.

Motorola Edge 50 Pro: come sarà

Il nuovo Motorola Edge 50 Pro arriverà sul mercato con un display pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate massimo di 144 Hz. Il pannello, dotato di bordi curvi, avrà una luminosità di picco di 2.000 nit e punta ad offrire una resa cromatica di alto livello, con tanto di validazione di Pantone, che da tempo ha una partnership con Motorola. Sotto al display ci sarà un sensore di impronte digitali.

Tra le specifiche del nuovo smartphone di Motorola troverà spazio anche il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, svelato lo scorso autunno da Qualcomm. Pur non essendo l’ultimo arrivato della serie Snapdragon 7, visto che nei giorni scorsi l’azienda americana ha svelato il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3 (chip che porta l’IA “on device” nella fascia media), il chip ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti per un mid-range.

Al momento, non sono note le combinazioni di RAM e storage del nuovo modello di Motorola (probabile la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 per il modello base). Non ci sono dettagli sulla capacità della batteria ma è confermata la presenza della ricarica rapida da 125 W oltre che della ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone avrà anche la certificazione IP68.

Il nuovo Motorola Edge Pro 50 arriverà sul mercato con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore teleobiettivo con zoom ibrido 30x. La fotocamera anteriore sarà da 50 Megapixel.

Il sistema operativo sarà Android 14 personalizzato dalla Hello UI e arricchito dalla possibilità di creare nuovi temi sfruttando l’AI. Motorola garantirà allo smartphone tre anni di aggiornamenti del sistema operativo. Lo smartphone di Motorola arriverà in tre varianti cromatiche (nero, viola e perla).

È interessante sottolineare la scelta di Motorola che opta per un modello Snapdragon 7 dopo aver lanciato lo scorso anno l’Edge 40 Pro con Snapdragon 8 Gen 2. Motorola, in ogni caso, dovrebbe lanciare anche modelli con Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8s Gen 3 per occupare la fascia alta del mercato (in arrivo potrebbe esserci un Edge 40 Ultra).

La gamma Motorola, negli ultimi anni, ha avuto modelli dedicati a singoli mercati. Per l’Europa, quindi, potrebbero arrivare modelli diversi (o con nomi diversi) da quelli distribuiti in India.

Motorola Edge 50 Pro: quando arriva

Il nuovo Motorola Edge 50 Pro sarà svelato il 3 aprile in India. Le vendite dovrebbero partire nei giorni successivi. Successivamente, Motorola dovrebbe portare il suo nuovo smartphone anche in Europa, dove da tempo si attende un aggiornamento della gamma per la fascia media e alta. Il debutto dei nuovi Edge in Europa potrebbe avvenire entro la fine del secondo trimestre del 2024.