Motorola Edge 20 Lite avrà un chip MediaTek e un look familiare

Stanno per arrivare, alla fine, i Motorola Edge Berlin, Kyoto e PStar, i tre smartphone della casa alata che oltre un mese fa ci avevano fatto aggrottare le ciglia per i loro curiosi nomi di preproduzione che celavano in realtà – abbiamo scoperto pochi giorni più tardi – i Motorola Edge 20, gamma da tre prodotti che l’azienda ufficializzerà il 5 agosto.

E se ieri abbiamo dato uno sguardo accurato alle indiscrezioni sui due smartphone di fascia più alta, Motorola Edge 20 e Motorola Edge 20 Pro, oggi è il turno di Motorola Edge 20 Lite, che con ogni probabilità andrà ad arricchire il segmento degli smartphone di fascia media. Il prodotto più economico della gamma Edge 20 di Motorola però non si farà mancare, secondo i rumor, una caratteristica da primo della classe come una fotocamera dalla risoluzione incredibile per la fascia, da ben 108 megapixel come i fratelli maggiori. A colpire di Motorola Edge 20 Lite sono anche le immagini che circolano in rete e che mostrano una notevole somiglianza con Xiaomi Mi 11 Lite, del quale riprende l’arrangiamento del gruppo fotocamere posteriori.

Chip e batteria di Motorola Edge 20

Rispetto al medio di gamma di Xiaomi però Motorola Edge 20 Lite avrà, secondo i rumor, un chip di MediaTek, il Dimensity 720 5G octa core realizzato con processo produttivo a 7 nanometri con frequenza massima di 2 GHz e GPU Mali-G57 MC3. Un chip che non rinuncia alla connettività 5G SA/NSA caratterizzato dalla tecnologia MediaTek 5G UltraSave, in grado di migliorare l’operatività del modem ottimizzando i consumi e allungando di conseguenza la vita alla batteria.

Batteria che comunque, a giudicare dai numeri ipotizzati, non sembra avere particolare bisogno di accorgimenti per portarci a fine giornata: si dice infatti che avrà una capacità da 5.000 mAh, e Motorola avrebbe pensato di includere la ricarica rapida cablata a 30 watt di potenza massima per assicurare un rapido reintegro delle energie qualora ne si avesse bisogno.

I piatti forti: display, memorie e fotocamere

Uno dei piatti forti di Motorola Edge 20 Lite sarà però il display, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una diagonale da ben 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il prossimo medio di gamma della casa alata non difetterà nemmeno in termini di memorie: attesi 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; non è chiaro se ci saranno diversi tagli tra i quali scegliere, ma sembra che sarà data la possibilità di espandere la memoria attraverso le schede microSD.

Tre, come anticipato, le fotocamere posteriori di Motorola Edge 20 Lite: il sensore principale è atteso con risoluzione di 108 megapixel, poi ci sarà un ultra grandagolare per le riprese più ampie da 8 megapixel ed infine un sensore per le informazioni sulla profondità di campo da 2 megapixel. Fotocamera frontale da 32 megapixel.

Motorola Edge 20 Lite arriverà sul mercato con Android 11, per essere poi aggiornato almeno ad Android 12 nel momento in cui Google rilascerà il nuovo sistema operativo. Per ogni altra informazione, per i prezzi e la disponibilità di Motorola Edge 20 Lite bisogna attendere la presentazione del 5 agosto in Cina.