Non solo top di gamma: tutti i Motorola Edge in arrivo nel 2022

Negli ultimi anni, il successo di Motorola è aumentato di molto a livello globale. Sotto la guida di Lenovo, l’azienda ha costantemente aumentato le dimensioni del suo portafoglio prodotti, tornando a produrre anche top di gamma di assoluto rilievo e in grado di competere con i dispositivi migliori di Xiaomi, Samsung, e tutti gli altri big del mercato. E, per il 2022, sarebbero previsti almeno 19 smartphone tra i quali figurano anche i Motorola Edge che, come sempre, costituiranno la parte alta della gamma di Motorola.

L’azienda ha già lanciato il primo dei suoi top di gamma 2022, l’Edge 30 Pro/Edge x30, e due telefoni di fascia media, la versione 4G del Moto G Stylus 2022 e del Moto G22. Tuttavia, le mire della compagnia sarebbero rivolte (soprattutto) a rimpolpare le linee di fascia alta, quei telefoni che appartengono alla gamma Edge. Se l’anno scorso hanno debuttato tre o quattro varianti di Edge 20, a seconda della regione (normale, Lite, Pro e Fusion), anche quest’anno si preannuncia ricco di novità, con il presumibile arrivo di ben un totale di 5 modelli Motorola Edge. Oltre al suddetto Edge 30 Pro, stando a un’indiscrezione del noto giornale online 91mobiles, Motorola dovrebbe annunciare entro il 2022 almeno altri 4 modelli della gamma: Edge 30 Ultra, Edge 30, Edge e Edge 30 Lite.

Edge 30 Ultra (Frontier): come sarà

Secondo 91mobiles, Motorola Edge 30 Ultra conterà su un modulo fotografico mozzafiato con una fotocamera principale da ben 200 megapixel, un grandangolo da 50 megapixel, un teleobiettivo 2x da 12 megapixel e una selfie-camera anteriore da 60 megapixel.

A bordo del “Frontier" dovrebbe esserci il chip Snapdragon 8 Gen 1+, associato a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Il display sarà un P-OLED (Polymer Organic Light Emitted Dynamic) curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, mentre per la batteria ci penserà una cella da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 125W.

Edge 30 (Dubai): come sarà

Fratello minore del Pro, l’Edge 20 dovrebbe annoverare un pannello P-OLED da 6,55 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. L’obiettivo principale dovrebbe essere da 50 megapixel, associato da un grandangolo da 50 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel. La batteria dovrebbe essere da 4.020 mAh.

Edge (Dubai+): come sarà

Con a bordo un processore MediaTek MT6879 con GPU Mali G79 (ancora non ufficializzato da MediaTek), il telefono (di cui non si sa molto al momento) dovrebbe anche contare su una batteria da 5.000 mAh.

Edge 30 Lite (Miami): come sarà

Il più economico della gamma in arrivo, dovrebbe essere l’Edge 30 Lite. Stando al rumor, il terminale dovrebbe vantare un pannello FHD + P-OLED da 6,28" con refresh rate fino a 120 Hz. Sotto il cofano, dovrebbe esserci il SoC Snapdragon 695 5G, accoppiato a 6/8 GB di RAM LPDDR4x. La fotocamera principale dovrebbe essere da 64 megapixel, mentre il grandangolo da 13 megapixel.

Nuovi Motorola Edge: quando arrivano

Purtroppo, per il momento non sono emerse indicazioni su quando, e in quali mercati, verranno lanciati i prossimi Motorola Edge. Ci aspettiamo, in ogni caso, che l’azienda renda disponibili alcuni dei modelli per il mercato europeo, ma probabilmente non tutti.