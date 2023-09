Fonte foto: Motorola / X

Sempre più utenti passano le loro giornate alla ricerca di sconti e offerte sul web, nella speranza di acquistare lo "smartphone perfetto" al miglior prezzo possibile. Non è sempre così semplice ma, fortunatamente, grazie alle offerte Amazon risparmiare è possibile e gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di dispositivi, disponibili a prezzi davvero irripetibili.

Tra questi troviamo il Motorola Edge 20 Pro, uno smartphone di fascia medio-alta, per la precisione un "ex top di gamma" ancora validissimo e pronto a conquistare tutte quelle persone che cercano un telefono con una buona scheda tecnica.

Motorola Edge 20 Pro 12/256 Gb NFC Azul

Motorola Edge 20 Pro: scheda tecnica

Motorola Edge 20 Pro ha un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. A protezione dello schermo (e anche sul retro) troviamo un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi e danni causati da urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 870 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP (ƒ/1.9), uno ultra-grandangolare da 16 MP (ƒ/2.2) e un teleobiettivo priscopico con zoom ottico 5x da 8 MP (ƒ/3.4) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.25).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 3.1 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Infine il sistema operativo è Android 11, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 alla prima accensione dello smartphone.

Motorola Edge 20 Pro: l’offerta su Amazon

Motorola Edge 20 Pro è uno smartphone di fascia medio-alta che, pur non essendo tra i device più recenti sul mercato, riesce comunque a soddisfare anche l’utente più esigente, con un comparto tecnico completo dalle grandi potenzialità.

Tra le particolarità del dispositivo vanno segnalate sicuramente le buone performance dell’ormai ben noto Qualcomm Snapdragon 870, che oltre ad essere tra i processori più affidabili di Qualcomm riesce anche a bilanciare i consumi, garantendo allo smartphone un’ottima autonomia. Se poi la batteria dovesse non bastare con la ricarica TurboPower è possibile arrivare da 0 al 50% in soli 20 minuti e fino al 100% in 50 minuti.

Il prezzo di listino è di 713,44 euro, sicuramente non proprio alla portata di tutti ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa il Motorola Edge 20 Pro a 577,35 euro (-19%, -136,09).

