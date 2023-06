Motorola edge 40: con lo sconto il prezzo è giusto

Il mercato degli smartphone di fascia media negli ultimi anni ha subito rincari piuttosto importanti, portando i dispositivi che ne fanno parte verso prezzi pericolosamente vicini a quelli dei top di gamma. Acquistare un nuovo telefono, quindi, diventa un’operazione ancora più complessa per l’utente che, alla fine, potrebbe optare per la fascia inferiore, rischiando di scegliere un dispositivo insoddisfacente pur di risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Fortunatamente, però, grazie a Amazon è possibile ogni tanto trovare qualche piccola sorpresa, come il Motorola Edge 40, un ottimo smartphone di fascia media che grazie all’ottima offerta sul celebre e-commerce è disponibile sotto i 500 euro, un’ottima ragione insomma per dissolvere ogni dubbio e convincersi all’acquisto.

Motorola Edge 40 – Chip MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 40: scheda tecnica

Motorola Edge 40 ha un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 144 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 8020 (rebrand del Dimensity 1100) a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,4) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da uno ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.4). Una soluzione piuttosto interessante che punta alla sostanza e rinuncia a sensori aggiuntivi (quasi sempre inutilizzati) a beneficio di due fotocamere dalle buone performance.

Tra le connessioni abbiamo, naturalmente, il 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.2 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Motorola Edge 40 ha anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con una ricarica cablata veloce a 68 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Moto My UX. Infine il Motorola Edge 40 ha anche la certificazione IP68, un dettaglio decisamente non scontato su un dispositivo di fascia media, che attesta la resistenza del telefono alla polvere e all’acqua anche per brevi immersioni.

Motorola Edge 40: l’offerta Amazon

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone di fascia media, che va dritto al sodo, eliminando il superfluo e con la promessa di buone performance e una buona affidabilità. Il prezzo di listino è di 599,90, piuttosto elevato per un dispositivo del genere ma, per colpa dei ben noti rincari che hanno colpito tutti i settori produttivi, Motorola non ha potuto fare altro che adattarsi alla situazione attuale. Tuttavia, grazie a Amazon è possibile acquistare lo smartphone a 491,99 euro (-18%, -107,91 euro) e con uno sconto così le cose cambiano e il Motorola Edge 40 potrebbe essere la soluzione giusta per chi sta cercando un nuovo smartphone.

Motorola Edge 40 – Chip MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB