Motorola Edge 40 in sconto è il telefono che tutti aspttavano

Fonte foto: Amazon

Quando si cerca un nuovo smartphone, la maggior parte degli utenti si orienterà verso la fascia intermedia del mercato, perché è quella che offre un miglior rapporto qualità-prezzo e perché comprende al suo interno dispositivi che sono funzionali e che sanno garantire buone performance nell’utilizzo giornaliero.

Certo, i recenti rincari nei prezzi rendono più complicata la ricerca del "telefono perfetto" ma, fortunatamente, grazie alle offerte di Amazon è tutto un po’ più semplice e, con un po’ di pazienza, sarà possibile portare a casa uno smartphone più che discreto a un prezzo davvero stracciato. È il caso del Motorola Edge 40, che grazie al celebre e-commerce cala a picco sotto i 400 euro e uno sconto del genere è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Motorola Edge 40 – MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 40: scheda tecnica

Motorola Edge 40 ha uno schermo P-OLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 144 Hz. Lo smartphone è compatibile anche con il formato di immagine HDR10.

Il processore è un MediaTek Dimensity 8020 (rebrand del precedente Dimensity 1100) coadiuvato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di l’archiviazione, non espandibile.

Le fotocamere posteriori sono due: un sensore principale da 50 MP (f/1,4) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2). La selfiecamera, invece, è da 32 MP (f/2.4). Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.2 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, ormai indispensabile per molti.

La batteria è da 4.400 mAh, con ricarica cablata veloce a 68W e ricarica wireless a 15W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Moto My UX. Il Motorola Edge 40 ha anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e ai liquidi, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 40 è un ottimo smartphone di fascia intermedia, con una scheda tecnica più che buona in cui emerge sicuramente un comparto fotografico concreto, senza fronzoli e immaginato per un utilizzo reale, rinunciando dunque a tutte quelle fotocamere "opzionali" che difficilmente vengono sfruttate dall’utente. Interessante anche la presenza della certificazione IP68, che in un dispositivo in questa fascia di prezzo è piuttosto atipica.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 599 euro, ma grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa il telefono a 395 euro (-34%, -204 euro), uno sconto ottimo che potrebbe convincere chi sta cercando un nuovo smartphone a fare questo passo.

