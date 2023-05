Motorola Edge 40 Pro, il nuovo top di gamma è già scontato

Un buon telefono top di gamma, nuovissimo, con un comparto fotografico premium e tanta memoria oggi non costa quasi mai sotto i 1.000 euro. E questo andazzo sembra debba continuare ancora per il prossimo anno. Ma per fortuna c’è Amazon che grazie alle sue offerte rimette, almeno temporaneamente, i prezzi al loro posto. Come nel caso del Motorola Moto Edge 40 Pro, che grazie allo sconto in corso su Amazon ha un prezzo giusto, che vale ogni centesimo speso. Ovviamente le offerte Amazon sono limitate nel tempo, per cui non serve indugiare ma agire.

Motorola Edge 40 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Pro: caratteristiche tecniche

Motorola Edge 40 Pro è un telefono top di gamma 2023 senza compromessi. A partire dalle cornici in alluminio e dalla scocca protetta da vetro Corning Gorilla Glass Victus, così come il display. A bordo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12 GB di RAM (di tipo LPDDR5X) e 256 GB di storage (di tipo UFS 4.0).

Il display ha i bordi arrotondati, misura 6,67 pollici ed è di tipo pOLED con risoluzione FHD+, compatibilità HDR10+ e Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento tocca il picco dei 165 Hz e la luminosità è di 1.300 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e l’intero dispositivo è certificato IP68, cioè resistente a polvere e brevi immersioni in acqua.

Sulla parte posteriore del telefono sono presenti tre fotocamere: la principale da 50 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico d’immagine, il sensore ultra grandangolare da 50 MP (f/2.2) e il teleobiettivo da 12 MP (f/1.6). Sulla parte anteriore e collocata nel foro centrale si trova la fotocamera per selfie e videochiamate da ben 60 MP ( f/2.2).

Il comparto audio è formato da una coppia di speaker stereo e compatibilità con Dolby Atmos. In più ci sono quattro microfoni che migliorano l’audio durante una chiamata telefonica con funzione di filtro sonoro, escludendo eventuali rumori come quelli del traffico.

Motorola Edge 40 Pro, oltre al 5G, ha le connessioni WiFi 6e e Bluetooth 5.3, così come non manca l’NFC. Manca, invece, la presa il jack da 3,5 millimetri.

La scheda tecnica è completata dalla batteria che ha una capacità di 4.500 mAh e dalla ricarica TurboPower da 125W che, secondo le specifiche del produttore porta il telefono da 0 al 100% di carica in appena 30 minuti. Presente anche la ricarica wireless, da 15W.

Motorola Edge 40 Pro: l’offerta Amazon

Motorola Edge 40 Pro è un telefono top di gamma fatto e finito, recentissimo (è arrivato in Italia ad aprile) e con un prezzo di listino di 999,90 euro. Ma l’offerta Amazon in corso cambia tutto e grazie allo sconto è possibile acquistarlo a 849 euro (-15%, -99,14 euro) che oggi rappresenta un ottimo prezzo per un dispositivo premium come il Motorola Edge 40 Pro.

