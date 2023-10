Motorola Moto e13: prezzo crollato, è best buy

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone entry level è la soluzione ideale per chi non ha esigenze particolari e ha bisogno di un dispositivo da utilizzare per le applicazioni di messaggistica o magari come secondo cellulare. Un modo, insomma, per spendere molto poco e portare a casa un telefono semplice e funzionale, una scelta che potrebbe anche essere un modo per "disintossicarsi" dalle mille notifiche di app e social e restare reperibili senza essere iper connessi.

E tra i device più interessanti della categoria c’è il Motorola Moto e13, un cellulare low-cost che con l’offerta Amazon può essere acquistato a poco meno di 80 euro. A questo prezzo è un vero best buy.

Motorola Moto e13 – Unisoc T606 – Versione 2/64 GB

Motorola Moto e13: scheda tecnica

Motorola Moto e13 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Unisoc T606 con 2 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (ƒ/2.2) e una fotocamera frontale da 5 MP (ƒ/2.2).

Chiaramente il processore all’interno di questo smartphone non ha il modem per il 5G, perciò gli utenti dovranno necessariamente navigare in 4G. Tra le altre opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per rilevare la posizione dell’utente tramite satelliti. Interessante il comparto audio con un altoparlante certificato Dolby Atmos, piuttosto piacevole da utilizzare per la riproduzione dei propri contenuti multimediali preferiti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13 Go, una versione molto alleggerita del software di Google, sviluppata appositamente per i device con una scheda tecnica più modesta.

Motorola Moto e13: l’offerta su Amazon

Motorola Moto e13 è uno smartphone molto economico, sviluppato per gli utenti che non hanno particolari necessità ma vogliono comunque avere accesso alle funzionalità smart di base, indispensabili al giorno d’oggi, come le varie applicazioni per la messaggistica ad esempio, senza però tenere aperte tante app.

Oltretutto, grazie a un processore poco energivoro e al sistema operativo "alleggerito", questo smartphone promette un’ottima autonomia che riesce a superare tranquillamente i due giorni, dimenticandosi completamente del caricabatterie.

Il prezzo di listino è di 129,90 euro ma, grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare Motorola Moto e13 a 79 euro (-39%, -50,9 euro), una grande occasione per risparmiare ancora di più e portare a casa uno smartphone per il quotidiano o da utilizzare come secondo telefono di backup.

