Fonte foto: Motorola

Buone notizie per gli amanti di Motorola: grazie alle offerte Amazon è possibile trovare una vasta selezione di dispositivi di questo brand a prezzi davvero irripetibili. Parliamo di device molto diversi tra loro, adatti davvero a tutte le tasche: si parte dai modelli economici come il Motorola Moto e32 e si arriva fino a quelli più completi e, naturalmente, più costosi, come il Motorola Edge 40 (in foto), pronto a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Motorola Moto e32: l’offerta Amazon

Motorola Moto e32 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un T606 Unisoc a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 16 MP (ƒ/2.2) con PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e un sensore per le macro sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (ƒ/2.0).

La batteria è 5.000 mAh, con ricarica via cavo a 18 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente Moto MyUX.

Parliamo, chiaramente, di uno smartphone entry level, con specifiche tecniche molto semplici, ideali per tutti quegli utenti che non hanno particolari esigenze, se non quelle di un device economico e con una buona autonomia, anche di due giorni di utilizzo.

Il prezzo di listino del Motorola Moto e32 è di 179,9 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 130 euro (-28%, -49,9 euro).

Motorola Moto e32 – T606 Unisoc – Versione 4/64 GB

Motorola Moto g32: l’offerta Amazon

Il Motorola Moto g32 ha un display simile al precedente modello ma la risoluzione sale a FHD+. Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, uno da 8 MP (f/2.2) per la profondità e uno per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.4).

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ma sale la ricarica arrivando 30 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Moto MyUX.

Con il Motorola Moto g32 si sale verso la fascia media del mercato, con una scheda tecnica leggermente migliore rispetto al precedente modello, ottima per chi cerca qualcosa in più di un semplice device per navigare sul web o utilizzare i social.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 229,90 euro, che scende a 158,99 euro (-31%, –70,91 euro) grazie agli sconti su Amazon.

Motorola Moto g32 – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Motorola Moto g84: l’offerta Amazon

Con il Motorola Moto g84 si entra in piena fascia medio del mercato, con un display pOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende due fotocamere, con un sensore principale da 50 MP (f/1.88) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.45).

Tra le connessioni troviamo stavolta il 5G segno, appunto, che si tratta di un device di fascia superiore rispetto ai due precedenti modelli.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Moto MyUX, con la possibilità di ricevere l’aggiornamento a Android 14 e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Con questo smartphone Motorola sale di livello, portando sul mercato un device dalle grandi potenzialità e una scheda tecnica decisamente interessante. Il prezzo di listino è di 299,90 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon è possibile portare a casa il Motorola Moto g84 a 248,67 euro (-17%, –51,23 euro).

Motorola Moto g84 – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40: l’offerta Amazon

Tra i device di fascia alta di Motorola c’è l’Edge 40, uno dei telefoni più recenti dell’azienda. Il display è un pOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 144 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.4) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.4). Tra le connessioni troviamo, anche stavolta, il 5G e, a differenza degli altri modelli, anche il WiFi 6.

La batteria è da 4400 mAh con la ricarica via cavo che sale a 68 W e la ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con la promessa di 2 major update (quindi anche Android 14) e 5 anni di patch di sicurezza.

Motorola Edge 40 è un dispositivo molto equilibrato che punta tutto su un buon processore in grado di bilanciare perfettamente prestazioni e consumi e una buona autonomia, grazie anche alla ricarica veloce da 68 W.

Parliamo di un telefono molto interessante, adatto anche all’utente più esigente che ha bisogno di un prodotto affidabile e dalla scheda tecnica di buon livello. Il prezzo di listino è di 599 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 359 euro (-40%, -240 euro).

Motorola Edge 40 – MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB