Motorola Moto g14, con gli sconti Amazon arriva al minimo storico

Motorola Moto g14 è uno smartphone economico, ottimo per l'utilizzo quotidiano e per chi non ha particolari esigenze.

Acquistare uno smartphone low cost a meno di 100 euro è possibile ma, naturalmente, bisogna sapere dove cercare e avere pazienza nell’attendere il momento giusto.

Grazie alle offerte su Amazon, questo momento è adesso e sull’e-commerce è disponibile il Motorola Moto g14 a un prezzo davvero irripetibile; uno sconto che porta questo dispositivo al minimo storico e lo rende un’occasione ghiotta per tutti quegli utenti che vogliono un telefono robusto, immediato e davvero economico.

Motorola Moto g14: scheda tecnica e prezzo

Lo schermo del Motorola Moto g14 è un IPS LCD che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Sul display trova posto un robusto vetro Panda Glass.

Il processore scelto da Motorola è un Unisoc T616 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Come evidente, si parla di un chip decisamente economico orientato principalmente al risparmio energetico.

Solamente due le fotocamere su questo smartphone: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La selfiecamera è da 8 MP. Una soluzione senza troppe pretese, ottima per il classico punta-scatta-condividi sui social.

Il processore scelto da Motorola non consente agli utenti di utilizzare la rete 5G, per cui bisognerà accontentarsi di navigare con il 4G o col WiFi 5. Oltre a questo tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio è composto da due altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente My Moto UX.

Infine, questo smartphone è certificato IP52 ed è, quindi, resistente alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto g14: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto g14 è uno smartphone economico, da utilizzare per le operazioni quotidiane come le app di messaggistica, i social e poco altro.

Parliamo di un dispositivo fondato essenzialmente su due caratteristiche principali: il prezzo accessibile e una buona autonomia che, senza esagerare con le app, può superare tranquillamente i due giorni di utilizzo.

Di listino per portare a casa questo telefono servono 149,90 euro ma, con le offerte Amazon, il prezzo scende fino a 90,95 euro (-39%, -58,95 euro) e con un prezzo così il Motorola Moto g14 diventa davvero un low-cost da non lasciarsi sfuggire.

