Motorola Moto e32s in super sconto: il prezzo crolla

In un mercato caratterizzato di smartphone sempre più potenti e sempre più tecnologici c’è ancora chi ha bisogno di device facili da usare e dal prezzo contenuto.

Ma è ancora possibile acquistare un device spendendo intorno ai 100 euro? La risposta è sì e su Amazon le offerte non mancano, soprattutto per quegli utenti che non hanno particolari esigenze e sono in cerca solamente di un dispositivo funzionale per le applicazioni diventate ormai imprescindibili: email, social, YouTube, Google Discover e fotocamera.

Tra le migliori offerte su Amazon, c’è il Motorola Moto e32s, un cellulare low-cost che per le prossime ore sarà in vendita ad un prezzo bassissimo.

Motorola Moto e32s: scheda tecnica

Motorola Moto e32s ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G37 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 16 MP (ƒ/2.2) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (ƒ/2.0).

Come ben noto il processore MediaTek Helio G37 non ha il modem per il 5G, perciò gli utenti dovranno accontentarsi di navigare con in 4G. Tra le altre opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per rilevare la posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente MyUX.

Motorola Moto e32s: l’offerta su Amazon

Motorola Moto e32s è uno smartphone entry level, sviluppato per garantire una buona esperienza di utilizzo, mantenendo comunque un prezzo accessibile a tutti.

Interessante soprattutto l’autonomia che grazie alla batteria da 5.000 mAh e al processore dai consumi ridotti, può superare i due giorni di utilizzo in caso di uso moderato.

Il prezzo di listino di Motorola Moto e32s è già piuttosto basso: 179,9 euro. Grazie all’offerta Amazon, però, il prezzo scende a 109,99 euro (-39%, -69,91 euro), lo sconto ideale per chi vuole cambiare il proprio vecchio smartphone e non ha particolari esigenze se non quella di spendere poco.

