Fonte foto: Motorola

Uno smartphone entry level è la soluzione ideale per l’utente generalista, quello che ha bisogno di un telefono da utilizzare per le semplici attività quotidiane e che, quindi, non saprebbe che farsene di un dispositivo troppo avanzato e, ovviamente, troppo costoso. Questa scelta comporterà qualche rinuncia, soprattutto sulla scheda tecnica e sulla qualità dei materiali, ma in alcuni casi potrebbero non mancare le sorprese.

L’esempio calzante è il Motorola Moto G13, un dispositivo che costa pochissimo ma ha saputo dire la sua in un settore dove la concorrenza è spietata, conquistando in poco tempo pubblico e critica. Per le prossime ore è disponibile in super offerta su Amazon, scendendo abbondantemente sotto i 150 euro e uno sconto così bisogna coglierlo al volo.

Motorola Moto G13 – MediaTek Helio G85– Versione 4/128 GB

Motorola Moto G13: scheda tecnica

Motorola Moto G13 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Panda Glass, ideale per evitare graffi e danni da urti e cadute accidentali.

Il processore è un MediaTek Helio G85 con modem 4G a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0).

Il processore scelto da Motorola non ha il modem per accedere alla rete 5G, perciò gli utenti dovranno accontentarsi di navigare in 4G, ma tra le altre connessioni troviamo anche il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

Presente anche il chip NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche come la CIE italiana. Il comparto audio ha due speaker stereo compatibili con Dolby Atmos, che garantiscono una buona resa sonora.

La batteria è 5.000 mAh, con ricarica cablata a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MyUX, molto simile ad Android stock.

Motorola Moto G13: l’offerta su Amazon

Motorola Moto G13 è uno smartphone entry level piuttosto interessante, con una scheda tecnica completa che, nonostante qualche rinuncia come il 5G, lo rende perfetto soprattutto per l’utilizzo quotidiano tra social network, applicazioni per la messaggistica e navigazione sul web.

Punto forte di questo dispositivo sicuramente l’autonomia che grazie a un processore che consuma poco, ottimizzato per bilanciare prestazioni e consumi, riesce tranquillamente a superare una giornata di utilizzo anche intenso.

Il prezzo di listino è di 189,90 euro, nemmeno troppo elevato per una scheda tecnica del genere e comunque in linea con i device della stessa categoria. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistare Motorola Moto G13 a 125,99 euro (-34%, -63,91 euro), l’occasione perfetta, insomma, per cambiare un vecchio smartphone con un modello più recente.

Motorola Moto G13 – MediaTek Helio G85– Versione 4/128 GB