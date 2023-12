Motorola Moto e32s, con Amazon il prezzo è ancora più vantaggioso

Fonte foto: Motorola

È possibile comprare uno smartphone low cost senza pentirsi dell’acquisto subito dopo? Certamente ci sono delle caratteristiche da valutare, ma se si hanno le idee chiare, riuscire in questa impresa è ancora possibile, a patto di non lasciarsi ingannare da prezzi troppo bassi che mettono in secondo piano la qualità.

Del resto, pur trattandosi di un device del genere fatto per accontentare quegli utenti che non hanno particolari esigenze, è sempre consigliabile non pensare solo al risparmio e affidarsi a brand noti che, pur mantenendo contenuto il prezzo, garantiscono comunque un certo grado di affidabità.

E tra le offerte migliori in questo settore troviamo sicuramente il Motorola Moto e32s, che grazie agli sconti su Amazon, scende al minimo storico giusto in tempo per le ultime spese natalizie.

Motorola Moto e32s –MediaTek Helio G37– Versione 4/64 GB

Motorola Moto e32s: scheda tecnica

Motorola Moto e32s ha uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un MediaTek Helio G37 a cui si affiancano, in questo caso, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 16 MP (ƒ/2.2) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per le foto macro sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0).

Naturalmente il chip MediaTek Helio G37 non ha il modem per il 5G, perciò gli utenti potranno navigare esclusivamente con il 4G e il WiFi 5. Tra connessioni troviamo: il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per rilevare la posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 15 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria MyUX.

Motorola Moto e32s: l’offerta su Amazon

Motorola Moto e32s è uno smartphone low cost, immaginato per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni per navigare sul web in totale tranquillità, utilizzare social e piattaforme di messaggistica e poco altro ancora. Parliamo, insomma, di un dispositivo essenziale, con un prezzo che è adatto praticamente a tutte le tasche.

E di listino, infatti, per portare a casa il Motorola Moto e32s bisogna spendere 179,90 euro, un prezzo già piuttosto contenuto ma che, grazie alle offerte su Amazon, diventa ancora più interessante scendendo al minimo storico e arrivando a 89,29 euro (-50%, -90,61 euro), un’offerta irripetibile, ottima per un regalo di natale smart che non passerà sicuramente inosservato.

